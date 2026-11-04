Segundo día de pagos del Bienestar; esta letra cobra hoy

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de los apoyos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026, que se realiza de manera escalonada y directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los montos que se entregan en este periodo son:

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos.

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Madres trabajadoras: mil 650 pesos.

El calendario de pagos continuará este jueves 5 y viernes 6 de noviembre con los apellidos que comienzan con la letra C.

Las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta.

Para consultar el calendario completo, las personas beneficiarias pueden visitar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.