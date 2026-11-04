Restableceré la seguridad y la tranquilidad en Michoacán: Alfonso Martínez Alcázar

Alfonso Martínez Alcázar, coordinador del PAN para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Michoacán, afirmó que restablecerá la seguridad y la tranquilidad a las familias del estado, lo cual será el eje prioritario de su trabajo político.

En entrevista con Excélsior, el presidente municipal de Morelia, señaló que la pacificación de la entidad se logrará de la mano de la ciudadanía, con un proyecto eficaz de seguridad pública y con diálogo.

“En Morelia también teníamos problemas fuertes de violencia y de inseguridad, pero hemos logrado pacificar a la ciudad, lo hemos logrado con estas tres administraciones, que he estado como alcalde, trabajando de manera proactiva y reactiva con la creación de una policía confiable, suficiente, bien equipada y con buenos salarios.

“En Michoacán, por supuesto que se puede lograr alcanzar la paz y la tranquilidad, pero es importante escuchar a la gente, escuchar lo que está pasando y no negarlo, al contrario, y reconocerlo para enfrentarlo”, indicó.

Martínez Alcázar dijo que recorrerá los caminos de Michoacán para conocer de primera mano el sentir de la población, sus propuestas para el estado y tener un diagnóstico claro para atender las principales demandas de la gente.

“Y esto es lo que le hace falta a nuestro estado, el tomar en cuenta a las personas, escucharlas, pero no solamente cuando estás recorriendo o cuando estás en campaña.

“Lo importante es escuchar cuando estás en el servicio público, cuando tú tomas en cuenta la población para tomar decisiones, no te equivocas, porque estás escuchando a la gente, a las personas, lo que necesitan, lo que les duele”, aseveró.

AMA MICHOACÁN

Alfonso Martínez Alcázar ha logrado tres veces la victoria en el ayuntamiento de Morelia, muestra de que cuenta con un amplio respaldo en una de las principales ciudades del país y de que sus acciones de gobierno, comentó, han sido acertadas.

Por ello, recalcó que replicará el esquema de seguridad de la capital michoacana para garantizar estabilidad en un estado que tiene una gran producción agrícola y pecuaria, y cuya riqueza debe ser en beneficio de la entidad.

“Tenemos un proyecto que se llama Ama Michoacán y ese levantamiento precisamente consiste en que los michoacanos no podemos estar hincados ante lo que se está viviendo. Tenemos que levantar la voz, defender también la libertad de expresión y defender la democracia”, puntualizó.

La defensa de la familia y las libertad también serán ejes fundamentales de su trabajo como coordinador del PAN en la entidad, con el objetivo de salvaguardar estos derechos consagrados en la Constitución.

“Me interesa mucho la democracia, la libertad de expresión y es algo que muchas veces la gente no comprende la gravedad de lo que pasaría en nuestro país si terminara la democracia”, expuso.

ALIANZAS

Su principal alianza, dijo Alfonso Martínez Alcázar, ha de ser con la ciudadanía y con sus anhelos de paz y prosperidad, pero, para encabezar este esfuerzo, reconoció que se requiere el apoyo político de los partidos.

Por ello, dijo ver con buenos ojos que el PRI también respalde su nombramiento político hecho por Acción Nacional, con lo cual rumbo a 2027 estará en posibilidad de encabezar un amplio movimiento en beneficio de Michoacán.

“Y el partido Acción Nacional ha hecho una gran sinergia a la cual incluso hoy estamos dialogando con gran éxito con el Partido Revolucionario Institucional y muy probablemente en los siguientes días se pueda concretar una gran alianza.

“Sí, estamos muy avanzados en ello, con el dirigente nacional, Alito Moreno, con el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, y estamos en un diálogo que se puede concretar en la siguiente semanas”, destacó.

El alcalde de Morelia agradeció el apoyo de los militantes del PAN para coordinar el trabajo político en el estado, al tiempo que dijo que su esfuerzo político busca no solo aglutinar a afiliados del PAN, sino a todos los ciudadanos, con partido o sin él.

“Y esta apertura que hizo el Partido Acción Nacional a los ciudadanos, me permite involucrarme con ellos y sin tener afiliación partidista, poder hacer equipo para encontrar a las mejores personas en nuestro estado de Michoacán. No importa si están afiliados al partido Acción Nacional o no.

“O si están en incluso en algún otro partido, si son las mejores personas, si son personas honestas, gente de bien y que no tenga acuerdos con la gente que daña a las familias, esas personas son con las que queremos hacer equipo y ha sido muy bien recibido”, destacó Martínez Alcázar.

DERECHO A LA PAZ

Ante acciones del crimen organizado en 2025 que costaron la vida del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, así como del líder limonero, Bernardo Bravo, Martínez Alcázar, expuso que los crímenes deben ser erradicados de la entidad.

“Y nos duele mucho en Michoacán la inseguridad que se vive en la gente que se dedica al campo, nos duele mucho precisamente el campo”, por lo que, dijo, logrará la pacificación del estado.

Puso como ejemplo de lo logrado en Morelia en materia de seguridad cuando países como Estados Unidos emiten alertas de viaje por inseguridad para Michoacán, exentan a la capital del estado, por haber logrado contener al crimen y la violencia.

“Desde el arranque de mi administración en el 2021, hemos logrado estar fuera de las alertas de viaje, dicen en Estados Unidos o Gran Bretaña, les recomendamos no ir a Michoacán, pero a Morelia sí pueden ir”, comentó.

El objetivo de su proyecto, dijo, es vivir sin miedo, que todos los niños y jóvenes en edad para estudiar acudan a las aulas y que se garanticen servicios de salud universales, de calidad y con medicamentos en Michoacán.

“Organizándonos porque somos muchos más los que queremos la democracia, los que queremos vivir sin miedo y que creemos también que debemos de defender la libertad de expresión.