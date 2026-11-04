Plan Michoacán registra avance del 67% a un año de su implementación: Sheinbaum

A un año de implementarse el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sus 12 ejes registran un avance del 67 por ciento.

Al realizar su conferencia matutina en el Patio Central de Palacio Nacional, la mandataria, detalló que también están más de 2 mil 500 acciones programadas, así como un 61 por ciento de inversión ejercida respecto a los 118 mil millones de pesos destinados para el periodo 2025-2030.

El plan que surgió a partir de la crisis de seguridad en el estado y los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros, contempla Atención a las Causas; educación con becas para todos los niveles; desarrollo económico con Bienestar; infraestructura carretera y caminos; infraestructura de Agua Potable, Riego y Saneamiento: Saneamiento del Lago de Pátzcuaro; Programas para el Bienestar; salud y prevención; vivienda y certeza jurídica; atención a mujeres; deporte y jóvenes, turismo y cultura.

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Como parte del apoyo al campo se instalaron 15 biofábricas; la colocación de mil 45 trampas para mosca en 4 mil hectáreas de mango; certificación de 19 mil 020 plantas de limón y acreditación SENASICA para 34 mil 867 aguacateros.

En tema de salud, el director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que se avanza la construcción de los Hospitales Generales de Villas del Pedregal en Morelia y Zitácuaro, así como de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan; y rehabilitaciones concluidas en urgencias y terapias de Lázaro Cárdenas, Charo y hemodiálisis de La Piedad.

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Alejandro Svarch Pérez, indicó que está en operación la Clínica Especializada en Toxicología de Apatzingán y el Centro de Salud Mental y Adicciones de Huetamo.

Como parte de los Planes de Justicia para pueblos indígenas, se informó que se destina una inversión de 6 mil 10 millones de pesos en los Planes de Justicia para el Pueblo P'urhépecha; para los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda; y el Nahua en beneficio de 298 comunidades indígenas de 51 municipios.