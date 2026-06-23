Pemex y Petrobras acuerdan cooperación estratégica en hidrocarburos

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras firmaron un Memorando de Entendimiento que abre una nueva etapa de cooperación entre las dos mayores empresas estatales de hidrocarburos de América Latina. El acuerdo permitirá evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos en exploración, producción y procesos industriales, con especial interés en el Golfo de México, los campos maduros y las actividades de refinación y petroquímica.

Aunque el documento no representa un compromiso de inversión ni la creación de una empresa conjunta, sí establece un marco de colaboración técnica y estratégica que podría redefinir parte de la relación energética entre México y Brasil durante los próximos años.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, subrayó que el acuerdo tiene un potencial considerable para la compañía brasileña y abre la posibilidad de convertirse en un socio relevante de Pemex.

“Este es un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras, que puede posicionar a la empresa como socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción petrolera en México”, afirmó.

La directiva destacó particularmente el interés de Petrobras en la exploración del Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y la colaboración en procesos de refinación, petroquímica y fertilizantes.

Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, señaló Chambriard.

Sus declaraciones reflejan el interés de la empresa brasileña por ampliar su presencia internacional aprovechando la experiencia que ha desarrollado durante décadas en operaciones de aguas profundas y ultraprofundas.

Pemex plantea una cooperación integral

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, sostuvo que el memorando representa una oportunidad de cooperación que va más allá de las empresas y puede generar beneficios para ambas naciones.

La firma de este Memorando de Entendimiento abre oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos”, afirmó.

El directivo explicó que el acuerdo permitirá evaluar proyectos relacionados con nuevos descubrimientos y oportunidades de optimización e incremento de la producción en aguas profundas, campos maduros, áreas de aceite pesado y extrapesado, así como en el potencial presal del Golfo de México.

Carpio también destacó que la colaboración se extenderá a actividades industriales como la refinación y la petroquímica, dos sectores considerados estratégicos para la política energética mexicana.

La Refinaría de Salina Cruz. Cuartoscuro

El Golfo de México, uno de los principales objetivos

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el interés compartido por desarrollar oportunidades en el Golfo de México, tanto en áreas profundas como ultraprofundas.

Las compañías evaluarán proyectos relacionados con: Revitalización de campos maduros; reprocesamiento sísmico; exploración en aguas profundas; desarrollo de nuevos activos y la optimización de la producción.

La experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad constituye uno de los principales activos de la alianza. La empresa brasileña es considerada una referencia mundial en exploración y producción en aguas profundas.

Refinación, petroquímica y reducción de emisiones

La cooperación también se extenderá al sector industrial. El memorando contempla oportunidades en refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos.

Además, ambas compañías acordaron intercambiar conocimientos sobre: Eficiencia energética; reducción de emisiones; captura de carbono; producción de combustibles con menor intensidad de carbono y seguridad industrial y protección ambiental.

La inclusión de estos temas refleja cómo las empresas estatales buscan combinar la producción de hidrocarburos con estrategias de transición energética y reducción del impacto ambiental.

El Memorando de Entendimiento tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá renovarse posteriormente.

El documento no crea una sociedad, consorcio ni empresa conjunta entre ambas compañías. Tampoco implica compromisos financieros obligatorios.

Cualquier proyecto futuro deberá pasar por estudios de viabilidad, autorizaciones regulatorias y los mecanismos de gobernanza correspondientes en cada empresa.

Una alianza energética con impacto regional

La colaboración entre Pemex y Petrobras representa uno de los acercamientos más relevantes entre las empresas estatales de energía de América Latina en los últimos años.

Para México, la experiencia tecnológica de Petrobras en aguas profundas puede convertirse en un activo estratégico en el Golfo de México. Para Brasil, la alianza abre la posibilidad de ampliar su presencia en uno de los mercados energéticos más importantes de la región.

Más allá de los proyectos específicos que eventualmente se concreten, el acuerdo envía una señal de cooperación energética regional en un momento de transformación de la industria petrolera y de creciente presión internacional para avanzar hacia modelos de producción más eficientes y con menores emisiones.