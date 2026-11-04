PAN no avalará nueva titular del INE ligada a Morena

Durante un mitin en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que su partido no respaldará una nueva presidencia del INE vinculada a Morena.

"Hoy aquí venimos por un INE libre, o para dejarlo tristemente más claro, hoy aquí venimos por un INE sin Morena", dijo el dirigente del PAN.

Sostuvo que quien esté al frente de la autoridad electoral debe ser un ciudadano imparcial, con probidad y sin conflicto de intereses: "un árbitro neutral, un INE sin Morena y sin PAN y sin PRI y sin Verde y sin el PT y sin MC".

Por ello, señaló que quien presida el INE, debe ser "una mujer ciudadana, apartidista, transparente" y subrayó que la elección del nuevo consejero presidente del INE “es una responsabilidad del Estado que no puede someterse a intereses partidistas”.

Bajo la consigna "#UnINELibre" e "#INESinMORENA", decenas de panistas acompañaron el mitin para exigir un árbitro electoral neutral. X | Jorge Romero

Previamente, el PAN presentó una propuesta de ocho puntos para modificar los términos de la convocatoria para la selección de las y los integrantes del Consejo General del INE.

Cabe señalar que a más tardar el 12 de noviembre deberá quedar integrado el Comité Técnico de Evaluación, conformado por dos personas designadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Cámara de Diputados, quienes serán los encargados de elegir los candidatos para la presidencia del INE.

Propuestas del PAN para el Comité Técnico de Evaluación

Al respecto, el PAN propuso ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación respecto a cargos de dirección en partidos políticos o en la administración pública para quien aspire a integrar el Comité Técnico de Evaluación, evitando así la participación de perfiles vinculados a gobiernos o autoridades electorales.

El PAN plantea que las nominaciones al comité que corresponden a San Lázaro, y a la CNDH no provengan de coordinadores parlamentarios, sino que sean producto de consultas abiertas con universidades, colegios de profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

También establece que en este proceso de integración del comité que habrá de elegir los candidatos al INE, se cuente con la presencia de observadores ciudadanos y organizaciones civiles y que el órgano evaluador no sesione a puerta cerrada.

Representantes de Acción Nacional acudieron a las instalaciones del INE para presentar su propuesta de modificación al Comité Técnico de Evaluación. X | Jorge Romero

Jorge Romero señaló que, si Morena pretende convertir el nombramiento en una imposición, el PAN recurrirá a medidas de protesta legislativa y movilización para impedirlo.

"Si esto Morena lo va a convertir en un show porque ya tiene clara la decisión de a qué perfil morenista imponer, entonces no cuenten con el PAN.

"En el PAN a estas alturas estamos las mujeres y los hombres dispuestos a volvernos locos. Cerramos esta calle, tomamos la tribuna, tomamos la herradura de aquí del INE y no permitimos que se imponga un títere en el INE", expresó el líder panista.