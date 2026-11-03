Falta de consenso aplaza convocatoria para elegir a nueva presidenta del INE

La convocatoria para elegir a la sucesora permanente de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) se aplazó hasta la próxima semana, debido a la falta de consenso sobre las reglas del proceso, luego de que Acción Nacional presentó ocho propuestas de modificación, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Yo esperaba que ahora (martes 3 de noviembre) sacáramos el acuerdo, pero el PAN me propone ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales, que sería complejo, difícil. Y voy a dar paso a otros días, más para ver si logramos el consenso”, detalló.

Sólo, dijo, existe un primer acuerdo entre las fuerzas políticas: la próxima titular del organismo electoral será una mujer, dijo Monreal Ávila en entrevista.

Explicó que algunas de las exigencias panistas implican disposiciones constitucionales, lo que complica su incorporación a la convocatoria.

Por ello, dio más días a las negociaciones y anticipó que el acuerdo podría aprobarse el 13 o 14 de noviembre, en lugar del 8 o 9 inicialmente previsto.

El morenista dijo que busca que la convocatoria salga por unanimidad y no por mayoría, debido a la relevancia del nombramiento, que deberá garantizar la conducción del INE hasta 2032, tras la renuncia de Taddei.

Monreal Ávila reconoció que existe una profunda desconfianza entre los partidos, derivada de las irregularidades y señalamientos de corrupción que han rodeado al organismo, pero advirtió que no permitirá que el proceso se estanque.

No es fácil porque hay una desconfianza total, de todos contra todos. Es una desconfianza que surge de este despropósito, de este cúmulo de irregularidades y corrupción, que ahora la ciudadanía y los partidos, sobre todo los partidos, tienen sus dudas y están escépticos y plantean cosas que la ley y la Constitución no previenen”, remarcó.

El también coordinador de Morena en San Lázaro dijo que, a pesar de que respeta la propuesta de Acción Nacional, esto retrasará la posibilidad de que el acuerdo de convocatoria salga esta semana, como se tenía previsto. Insistió en que trabajará con todas las bancadas políticas para lograr el consenso.

De no ser así, advirtió que recurrirán a la mayoría, la cual está garantizada con los diputados de Morena, y partidos aliados.

“Lo de menos sería mañana sacarla como está con mayoría, pero ya surgiría con una discusión y debate previo, y creo que no convendría. A mí me gustaría que saliera por consenso, pero si no, tendremos que acudir a la mayoría”, remarcó.

PAN BUSCA ELIMINAR “SUPERPODERES” Y QUE SUPLENTE DE TADDEI NO TENGA VÍCULOS CON EL GOBIERNO

Por separado, el coordinador del PAN, Elías Lixa, defendió las ocho propuestas de su bancada para impedir que lleguen a la presidencia del INE funcionarios en activo o personas vinculadas con gobiernos y dirigencias partidistas.

Entre sus planteamientos destaca ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de quienes hayan ocupado cargos de dirección nacional o estatal en partidos políticos, para integrar el Comité Técnico de Evaluación.

También propone que organizaciones civiles e instituciones académicas participen como observadoras en las sesiones del Comité, que se hagan públicos los resultados de las evaluaciones y se transparenten los criterios para integrar las quintetas de aspirantes.

Acción Nacional también exige mecanismos para que la CNDH consulte a organizaciones civiles antes de designar a sus representantes en el Comité y puedan objetarse perfiles que no cumplan los requisitos de idoneidad.

Además, plantea revertir la concentración de facultades en la Presidencia del INE y recuperar las decisiones colegiadas del Consejo General.

Lixa advirtió que no habrá recuperación de la confianza ciudadana si persisten los favoritismos, las cuotas y los acuerdos políticos en la designación de autoridades electorales.