Por políticas de anticoncepción México obtiene la máxima calificación en Latinoamérica y el Caribe

prc@gimm.com.mx

Por el impulso de políticas de anticoncepción, México obtuvo la máxima calificación en la región latinoamericana.

La Secretaría de Salud informó que nuestro país registró un puntaje de 95.6 % en el Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe 2026.

Entre los avances que se evaluaron destacaron el reconocimiento legal de los derechos reproductivos y la actualización de la estrategia nacional de planificación familiar.

El estudio que fue elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) evaluó a 33 países y territorios.

LOS RETOS

Teresa Ramos, directora del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), señaló que los resultados se presentaron durante la tercera edición de los Diálogos por la Anticoncepción y la Planificación Familiar.

En el encuentro, además de reconocer los avances, se analizó la importancia de continuar ampliando el acceso a servicios gratuitos, oportunos y de calidad, con especial atención a las personas que enfrentan mayores barreras de acceso.

Se destacó la necesidad de fortalecer la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la capacitación del personal de salud y la coordinación interinstitucional, con el propósito de reducir las brechas sociales y territoriales en el acceso a estos servicios”.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud, a través del CNEGSSR refrendó su compromiso con las políticas de anticoncepción para prevenir embarazos no intencionados, reducir el embarazo en adolescentes, favorecer la salud materna y garantizar el ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos.