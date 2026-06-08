Fin de semana tiene el día menos violento de la década; Guanajuato registra cuatro homicidios

El domingo 7 de junio se ubicó como el menos violento de la última década, con 28 personas asesinadas en el país, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó el Gabinete de Seguridad, en su cuenta de X.

El 7 de junio se registraron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, la cifra más baja reportada en la presente administración.

Guanajuato registró 4 víctimas, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron 3 cada uno. Seguiremos trabajando todos los días para consolidar la paz y la seguridad en beneficio de las familias mexicanas”, indicó el organismo.

De esta manera, el domingo 7 de junio desplazó al viernes 15 de mayo pasado, como el día menos violento de la década, cuando se reportaron 29 homicidios dolosos en el país.

Fin de semana

Como va marcando la tendencia del Gabinete de Seguridad, el pasado fin de semana también se ubicó como el menos violento de la presente administración, con 106 víctimas de homicidio doloso, con 32 asesinatos el viernes 5 de junio y 46 el sábado 6.

En este periodo, Sinaloa fue la entidad con mayor violencia letal al reportar 12 personas asesinadas, seguida de Guanajuato con 11 casos y Colima con 9 homicidios dolosos.

En el Estado de México y Tabasco se cometieron 7 homicidios dolosos por entidad; en Baja California y Morelos fueron 6 casos por entidad; en la Ciudad de México, Guerrero y Sonora fueron 5 casos por estado.

Chiapas, Oaxaca y Veracruz registraron 4 asesinatos, de acuerdo con el reporte Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales del SESNSP.

El fin de semana pasado se cometieron 3 asesinatos en Michoacán y Puebla, por entidad; en Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Tlaxcala fueron 2 homicidios dolosos por estado.

De esta forma, en los primeros 7 días de junio se cometieron 288 asesinatos, para un promedio de 41.1 casos por día, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado.