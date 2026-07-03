Ferias y Tianguis del Bienestar avanzan en Michoacán: Rosa Icela Rodríguez

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se han realizado 77 Ferias del Bienestar, en 68 municipios del estado, y con el Tianguis del Bienestar se han entregado gratuitamente más de 2 millones de artículos nuevos y de primera necesidad, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Amplió que los artículos nuevos entregados en el Tianguis del Bienestar beneficiaron a más de 27 mil 50 familias, de siete municipios.

Indicó que, en las Ferias del Bienestar, en colaboración con 77 dependencias federales y estatales se han brindado más de 850 mil servicios y trámites, de estos, alrededor de 100 mil fueron atenciones de salud y más de 44 mil de alimentación para el bienestar.

Asimismo, se entregaron tarjetas de Pensiones para el Bienestar; gestionaron créditos a la palabra; expidieron más de 14 mil copias certificadas de acta de nacimiento, y realizaron más de 3 mil trámites ante el SAT.

Agregó que demás, que entre las acciones emprendidas del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio de este año, se instalaron 10 módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en los cuales los ciudadanos entregaron voluntariamente sus armas de fuego.

En total, se canjearon de forma anónima, 414 armas de fuego por dinero en efectivo; también niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por educativos.

Esta acción se hace en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Comentó, además, que se impulsa la oferta y emprendimiento para adolescentes, y su incorporación al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Para ellas y ellos, agregó, el Gobierno federal entrega diversas becas como “Rita Cetina” en educación básica, en donde hay 332 mil 842 alumnos beneficiados, y cuenta con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos.

La beca universal “Benito Juárez”, en educación media superior, tiene 132 mil becarios, con un presupuesto de mil 300 millones de pesos; “Jóvenes Escribiendo el Futuro” para educación superior, tiene más de 16 mil becarios, con una partida de 466 millones de pesos; y la beca “Gertrudis Bocanegra”, con 55 mil 924 beneficiario, y un presupuesto de 531 millones de pesos.

Subrayó que en total en el estado de Michoacán se tienen 842 mil 287 becarios, con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos.

En el Plan Michoacán, instruido por la presidenta a través de 12 ejes, participan las dependencias que forman parte del Gobierno de México, mediante programas estratégicos para garantizar salud, educación, vivienda, empleo digno, desarrollo con justicia y bienestar.