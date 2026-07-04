Detienen al tesorero de Tulum en el aeropuerto de Cancún; portaba armas exclusivas del Ejército

El tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que intentara ingresar armado a las instalaciones.

La aprehensión ocurrió el pasado jueves 2 de julio, cuando el funcionario fue sometido a un filtro de seguridad previo al abordaje de un vuelo con destino a Monterrey.

El jefe de Comunicación Social en Tulum, Adán Quintanilla Ávila, confirmó que personal de seguridad detectó que Aldape Moncada portaba dos armas de fuego, una de ellas calibre .22, entre sus pertenencias al momento de ingresar a la zona de abordaje.

Al no acreditar las licencias de portación correspondientes, pues se trataba de armas de uso exclusivo del Ejército, elementos de la Guardia Nacional procedieron a su detención. El hecho quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones, donde se detalla que fue aprehendido a las 06:00 horas del jueves.

El funcionario fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cancún, ubicadas en la Avenida José López Portillo, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Sobre el caso trascendió la versión de que el funcionario habría confundido su equipaje. Otras versiones apuntan a que en su maleta se habría encontrado dinero en efectivo, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Renuncia el tesorero municipal de Tulum

En un mensaje difundido públicamente, Aldape Moncada explicó que se separa de la administración para no afectar el desempeño del gobierno municipal y permitir que las investigaciones sigan su curso.

“Soy un hombre de principios, que confía plenamente en el derecho y en sus instituciones”, expresó el exfuncionario, asegurando que colaborará con las autoridades federales durante todo el proceso.

Aldape Moncada había tomado protesta como tesorero de Tulum el 23 de enero de 2025, en sustitución de Antonio Miranda. Antes de asumir el cargo se desempeñaba como contralor municipal.