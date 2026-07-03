Gobierno federal colaborará en detención de hijo y sobrino de ‘el Abuelo’: Harfuch

El gobierno federal colaborará con Estados Unidos para lograr la extradición de Juan José Farías Mendoza, alias Juanjo, e Israel Vega Farías, conocido como Papo, quienes son el hijo y el sobrino, respectivamente, del presunto líder de la agrupación criminal Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al destacar que los presuntos delincuentes ya cuentan con órdenes de aprehensión, por lo que se trabaja en su captura.

“Ya tienen orden de aprehensión aquí, en nuestro país. Lo único que se hace es que, si en algún momento solicitan la extradición, pues nada más se fortalecen las investigaciones que se tienen aquí, porque aquí ya hay investigaciones en curso”, detalló.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana refirió que hay operativos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones policiacas del gobierno de Michoacán para detener a los mencionados y lograr la desarticulación de Cárteles Unidos.

“Ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Marina, del propio gobierno estatal en contra de este grupo criminal y, por supuesto, son objetivos también prioritarios, por lo que estamos buscando su detención”, puntualizó.

El pasado miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juanjo y a Papo de narcotráfico, introducción ilegal de armas de fuego y drogas hacia ese país, además de posesión de ametralladoras, artefactos explosivos y otros objetos bélicos.

El Abuelo cuenta con una recompensa de 10 millones de dólares para quien aporte información que permita dar con el paradero de este presunto líder delincuencial, Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo.