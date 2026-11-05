Dan 74 años de cárcel a mujer que participó en homicidio de tres personas

Una mujer identificada como Mayra “N”, de 41 años de edad, fue sentenciada a 74 años de prisión por su participación en el homicidio de tres personas y lesiones graves sobre otras dos, durante un ataque armado registrado en abril de 2019, en San Nicolás, Nuevo León.

Información de la Fiscalía General de Justicia indicó que, de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2019, cuando Mayra “N” en compañía de otros sujetos, ingresó a un domicilio ubicado en el quinto sector de la colonia Los Ángeles, donde privaron de la libertad a cinco personas que se encontraban en el inmueble.

Las víctimas fueron atacadas con disparos de arma de fuego y un objeto punzocortante, agresión que provocó la muerte de dos mujeres, identificadas como Laura y Dana, así como de un hombre de nombre Juan Francisco.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron a otros dos hombres con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para demostrar la participación directa de la acusada en los hechos.

Como resultado, Mayra “N” deberá cumplir la pena de 74 años en la cárcel en el Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, además de cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño, que contempla indemnizaciones por las muertes, gastos funerarios y atención médica de las víctimas lesionadas.

Procesan a hombre por asesinato de bebé

En días pasados, Leobardo “N”, de 35 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la muerte del bebé de un año y 11 meses, ocurrida el 18 de octubre en García, Nuevo León, así como por presuntamente privar de la libertad y agredir sexualmente a la madre del menor durante dos meses.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el imputado enfrentará una investigación por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, violación y lesiones, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba sobre su probable participación en los hechos.

De acuerdo con ABC Noticias, el caso comenzó en agosto de 2026, cuando Leobardo “N” presuntamente engañó a una adolescente de 17 años para citarla en una vivienda de la colonia Paseo de Lincoln.

Una vez en el lugar, habría privado de la libertad a la joven y ejercido violencia física, psicológica y sexual en su contra.

La investigación señala que el hombre amenazó con hacerles daño a la madre de la adolescente y a su hijo si ella no accedía a vivir con él.

Bajo esas circunstancias, la joven habría llevado al niño, que entonces tenía un año y nueve meses, al domicilio donde ambos quedaron privados de su libertad.

Según la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, durante ese periodo el investigado presuntamente mantuvo las agresiones y el sometimiento contra la adolescente.

La violencia también habría alcanzado al menor, quien sufrió golpes en repetidas ocasiones que le provocaron laceraciones y lesiones graves.

Los ataques habrían continuado hasta el 18 de octubre, cuando la madre trasladó al niño a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica. Sin embargo, el personal médico notificó su fallecimiento.

El dictamen pericial practicado en el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen, informó la autoridad investigadora.