Cruz Roja Mexicana no recibe ayuda en especie para Venezuela; sólo donativos bancarios

La Cruz Roja Mexicana aclaró a la ciudadanía que por el momento no tiene habilitado ningún centro de acopio en los 32 estados del país, ni realiza colaboraciones con otras instituciones para la recepción de ayuda en especie destinada a los damnificados tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de sus redes sociales, la institución precisó que ni la Sede Nacional ni sus 32 Delegaciones Estatales están recibiendo víveres, medicamentos o ropa. Esta aclaración busca evitar la desinformación y asegurar que el apoyo llegue de manera eficaz a quienes lo necesitan.

¿Cómo apoyar de forma oficial?

La organización enfatizó que la única vía autorizada para canalizar el apoyo a la respuesta humanitaria en el país sudamericano es a través de donativos económicos. Para ello, se han puesto a disposición la siguiente cuenta bancaria oficial:

• Beneficiario: Cruz Roja Mexicana

• Banco: BBVA

• Número de cuenta: 0404040406

• Cuenta CLABE: 012180004040404062

Las autoridades de la benemérita institución hicieron un enérgico llamado a la población para que no caiga en fraudes y evite acudir a centros de acopio falsos.

Asimismo, invitaron a la sociedad a verificar y difundir únicamente la información emitida a través de sus canales digitales y comunicados oficiales.

Con esta medida, la Cruz Roja Mexicana reitera su compromiso con la transparencia y la solidaridad internacional, optimizando los recursos financieros para que la ayuda se traduzca de forma directa en insumos médicos y asistencia en las zonas afectadas. La institución agradeció de antemano la solidaridad del pueblo mexicano ante esta emergencia.