INE abre la puerta a investigar contratos del OPLE Veracruz señalados por MC

El partido Movimiento Ciudadano pidió al Consejo General del INE investigar contrataciones del OPLE Veracruz por más de 450 millones de pesos y un posible conflicto de interés relacionado con su secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha.

Durante la sesión del organismo electoral, el representante de MC, Juan Manuel Ramírez, sostuvo que un medio local documentó cinco contratos con las empresas Litho Formas y Cajas Graf, dos de ellos correspondientes a 2025, que sumarían más de 282 millones de pesos y habrían sido firmados por Reyes Rocha.

El partido pidió esclarecer, además, la existencia de un poder a nombre del secretario ejecutivo para actuar por Cajas Graf y determinar, mediante la revisión de documentos notariales, a quién fue otorgado, si fue utilizado y si existió algún conflicto de interés.

MC solicitó que los señalamientos sean enviados al Órgano Interno de Control del OPLE para las auditorías e investigaciones correspondientes, y reclamó al INE dar seguimiento a los procedimientos de remoción que promovió contra consejeros electorales de Veracruz.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona reconoció que el INE es la instancia facultada para determinar, eventualmente, la remoción de consejeros locales y afirmó que, ante una denuncia, procederán con las investigaciones hasta donde alcancen sus atribuciones.

Sin embargo, precisó que los consejeros electorales no forman parte de la administración del organismo y señaló que la responsabilidad administrativa recae fundamentalmente en la Secretaría Ejecutiva.

“Si hay una denuncia, desde luego que nosotros, al límite de nuestras posibilidades, investigaremos”, respondió Espadas.

MC sostuvo que las dudas deben aclararse antes de la siguiente elección y resumió su exigencia en que defender la autonomía del OPLE también implica exigirle cuentas.

Cabe mencionar que el pasado miércoles el propio secretario ejecutivo del INE, Reyes Rocha, anunció la presentación de una denuncia ante la FGR al señalar una suplantación de identidad.