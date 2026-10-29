Catalina Esparza sustituye a Eneyda Rocha Ruiz al frente del DIF Sinaloa

La gobernadora Graciela Domínguez Nava nombró a Catalina Esparza Navarrete como nueva presidenta del Sistema DIF Sinaloa, en sustitución de Eneyda Rocha Ruiz, hija del exmandatario estatal Rubén Rocha Moya.

Eneyda Rocha continuaba al frente del DIF Sinaloa, pero no se había presentado en ningún evento público desde el primero de mayo, fecha en que Rocha Moya solicitó su primera licencia para separarse del cargo y ser investigado por su presunta relación con el crimen organizado.

Sin embargo, durante el breve retorno de Rubén Rocha Moya, su hija lo acompañó en una reunión privada, pero volvió a ausentarse públicamente después de que él solicitara otra licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, a finales de agosto.

A pesar de su ausencia pública, Eneyda Rocha continuaba al frente del organismo, aunque se desconocía si aún daba instrucciones en el Sistema DIF. Esto cambió este jueves 29 de octubre, cuando fue sustituida por Catalina Esparza Navarrete.

Graciela Domínguez Nava le tomó protesta como integrante del patronato e, inmediatamente después, la asamblea del organismo le otorgó el nombramiento como presidenta honorífica del Sistema DIF Sinaloa.

Catalina Esparza queda al frente de DIF Sinaloa Especial

"Es un gran reto, un gran compromiso, porque el Desarrollo Integral de la Familia no es solamente un asunto de discurso, es un asunto de acción, de compromiso. Es realmente un trabajo que tendremos que continuar", expresó al rendir protesta.

Esparza Navarrete fue titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de agosto a octubre de 2024 y, previamente, encargada del despacho tras la salida de Graciela Domínguez Nava, entonces titular de la SEPyC, en febrero de ese mismo año. Ambos cargos los desempeñó durante el gobierno de Rocha Moya.

Es licenciada en Educación Primaria, tiene una maestría en Educación Básica y un doctorado en Educación con especialidad en Docencia e Investigación. Se desempeñó como profesora de grupo, supervisora y jefa de sector educativo, así como subsecretaria de Educación Básica, antes de ocupar sus otros cargos.