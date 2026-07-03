Avanza Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Sheinbaum

Desde Morelia, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de los avances en los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacando que su visita de este fin de semana tiene el objetivo de supervisar los trabajos que se realizan como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha.

“Vamos a seguir viendo a Michoacán con el objetivo de avanzar en la paz y la justicia para el pueblo de Michoacán”, destacó en la conferencia matutina.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en materia de infraestructura se invierten cerca de 54 mil millones de pesos.

De ellos, 16 mil millones son en 2026, para 411 kilómetros (km) de autopistas con inversión mixta, conservación de carreteras con 600 km de pavimentación, MegaBachetón, 54 caminos artesanales, dos bachilleratos y tres centros México Imparable.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que se contempla intervenir en ocho plantas de tratamiento y construir colectores lo que incrementará el tratamiento de agua residual de 80 a 280 litros por segundo.

Respecto a la tecnificación del campo, señaló que ya se concluyeron los trabajos en las primeras mil 300 hectáreas lo que permite recuperar 3.66 millones de metros cúbicos de agua para el consumo humano. Además, puntualizó que en 2026 se contempla una inversión superior de mil 500 mdp para obras de agua potable y drenaje en 113 municipios

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, informó que como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, se construye un hospital de 30 camas del ISSSTE y el Hospital de Santo Tomás en la Cañada de los Once Pueblos.

Asimismo, se edifica el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán que tiene un avance de 80 por ciento y se han remodelado 17 tramos carreteros y 178 comunidades han recibido este año recursos del FAISPIAM.

Además, se han construido 7 mil 937 estufas eficientes de leña, en 8 municipios de la región P’urhépecha; se pusieron en marcha 13 Centros LIBRE para las mujeres, se han entregado 4 mil 424 créditos para artesanas por parte de Finabien y 2 mil 937 créditos a la Palabra.

De igual forma, se han implementado 21 casas comunitarias de Lengua Indígena, ocho Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena, se han capacitado 25 promotores lingüísticos. Asimismo, la Conafor construye una planta de refinación de resina en Cherán y apoya, mediante el pago por servicios ambientales, a 14 núcleos agrarios en casi 7 mil hectáreas.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que en lo que respecta a los apoyos del campo se han destinado mil 627 mdp para beneficio de 166 mil 381 productoras y productores.

Con Producción para el Bienestar se apoya a 73 mil 813 productoras y productores, con una inversión de 620 millones 355 mil pesos para 268 mil 457.30 hectáreas, al cual se han incorporado mil 700 productores de caña de azúcar con una inversión de 12 millones 154 mil 500 pesos.