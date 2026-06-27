Trump nomina a Lance Schroyer para ser el nuevo director de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que nominará a Lance Schroyer como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

"Lance cuenta con más de 29 AÑOS de experiencia en las fuerzas del orden en Oklahoma", publicó Trump en las redes sociales. "El Senado debe CONFIRMAR a Lance INMEDIATAMENTE; que no se demore".

El ICE lleva años funcionando con directores que ejercen sus funciones de forma "provisional". La agencia lleva sin un director confirmado por el Senado desde principios de 2017.

Trump ha convertido la represión de la inmigración en una de sus principales prioridades desde que asumió el cargo el año pasado, pero los grupos defensores de los derechos humanos afirman que las medidas del Gobierno violan las libertades civiles y crean un entorno inseguro, especialmente para las minorías étnicas.

El ICE ha estado en el centro de la campaña de Trump contra la inmigración, con sus detenciones y sus intentos de deportación. El tiroteo mortal por parte de agentes del ICE contra dos ciudadanos estadounidenses en Minesota, Alex Pretti y Renee Good, en enero, desencadenó protestas en todo el país.

Al menos 50 personas han fallecido en centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos desde que Trump puso en marcha su campaña de deportaciones masivas, según un análisis de Reuters de los registros del ICE.

La tasa de mortalidad se ha más que duplicado desde que el presidente de Estados Unidos volvió al cargo, alcanzando aproximadamente una muerte por cada 1.630 personas, según datos preliminares hasta principios de junio.

Trump ha justificado esta campaña de mano dura afirmando que su objetivo es reducir la inmigración ilegal y mejorar la seguridad nacional.

Schroyer es un antiguo agente de la Policía Estatal de Oklahoma y marine de los Estados Unidos con experiencia previa en temas de inmigración, dijo Trump.