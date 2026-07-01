Trump estrena el nuevo Air Force One

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este miércoles a la ciudad de Medora, en el oeste de Dakota del Norte, para inaugurar un museo en honor a Theodore Roosevelt, invocando el legado del expresidente republicano mientras promueve un mensaje sobre la grandeza del país en vísperas de la festividad del 4 de julio.

La visita se enmarca en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que Trump ha aprovechado para destacar su liderazgo y su visión de futuro de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

El avión luce una combinación de colores en rojo, blanco, azul oscuro y dorado, elegida personalmente por Trump. REUTERS

El viaje también marcará el debut de un Boeing 747 restaurado, donado por Qatar, que servirá como nuevo Air Force One. El avión luce una combinación de colores en rojo, blanco, azul oscuro y dorado, elegida personalmente por Trump.

El aparato ha sido objeto de críticas por el costo de las renovaciones y por la aceptación de un avión de lujo procedente de un país extranjero. Trump ha desestimado las objeciones, asegurando que el avión cumple con los estándares presidenciales y que el acuerdo representó un gasto mínimo para los contribuyentes.

El avión luce una combinación de colores en rojo, blanco, azul oscuro y dorado, elegida personalmente por Trump. REUTERS

Antes de embarcar en el vuelo inaugural, Trump declaró a la prensa que Qatar “nos ha tratado muy bien” y calificó al líder qatarí que donó el avión como “muy amable”. Sobre el costo, afirmó que el aparato “costó muy poco en comparación con lo que habría costado hacerlo de otra manera”.

“El país está muy orgulloso”, añadió, subrayando que el antiguo Air Force One “no parecía adecuado para nuestro país”. Según explicó, el nuevo avión fue adaptado para cumplir con las exigencias de seguridad y equipado con sistemas presidenciales “muy complejos”.

Con información de Reuters.