Sube a 1,719 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela

El balance oficial de los terremotos en Venezuela aumentó a 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridas, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al presentar el reporte actualizado de la emergencia provocada por los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.

Las cifras reflejan la magnitud de una tragedia que mantiene movilizados a cientos de rescatistas nacionales e internacionales. Mientras el Gobierno actualiza el número de víctimas, Naciones Unidas estima que podrían existir hasta 50,000 personas desaparecidas, una cifra que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas.

De acuerdo con el reporte difundido por Jorge Rodríguez, los dos terremotos han dejado 1,719 personas muertas, 5,034 lesionadas y severos daños en infraestructura, principalmente en los estados de La Guaira y Caracas.

Las autoridades informaron además que 855 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, lo que ha complicado las labores de búsqueda y rescate.

Desde el primer sismo se han contabilizado 609 réplicas, un comportamiento considerado habitual tras terremotos de gran magnitud.

Una nueva réplica sacudió la zona este lunes

La réplica más fuerte registrada desde el desastre ocurrió la mañana de este lunes, a las 07:01 horas, con una magnitud de 4.2.

Aunque el movimiento volvió a generar alarma entre la población, las autoridades descartaron daños adicionales y señalaron que las operaciones de rescate continuaron sin interrupciones.

Los dos terremotos han dejado 1,719 personas muertas, 5,034 lesionadas en Venezuela. AFP

Mensaje de WhatsApp reaviva esperanza entre escombros

Cinco días después de los terremotos, un mensaje enviado desde debajo de los escombros devolvió la esperanza a los equipos de rescate que trabajan en el edificio Vista Mar, en Caraballeda, una de las zonas más devastadas del estado de La Guaira.

Según relataron socorristas presentes en el lugar, el conserje del edificio recibió durante la madrugada un mensaje de WhatsApp enviado por una mujer identificada como Panchita, quien aseguró que permanecía con vida junto a un niño atrapado entre los restos del inmueble.

La comunicación fue posible, de acuerdo con los rescatistas, gracias a que la mujer logró conectarse a una antena Starlink, lo que permitió ubicar una posible zona con sobrevivientes.

La mujer también informó que cerca de ella había tres personas fallecidas.

Equipos internacionales intensifican la búsqueda

Tras recibir la alerta, brigadas venezolanas cedieron el acceso a especialistas procedentes de Turquía, quienes ingresaron al edificio con equipo especializado y perros entrenados para localizar personas atrapadas.

Los rescatistas reconocen que el tiempo juega en contra. Sin embargo, sostienen que aún existen posibilidades de encontrar sobrevivientes debido a las señales detectadas en distintos puntos de las estructuras colapsadas.

José Luis Contreras, uno de los voluntarios que participa en las labores, resumió el sentimiento que predomina entre quienes trabajan sin descanso desde el 24 de junio.

Han pasado más de 120 horas y todavía sigue habiendo personas rescatadas con vida. No sé si es un milagro o es la resistencia a no morir", afirmó.

Los rescates continúan pese al paso de las horas

Durante la madrugada del lunes también fue rescatado con vida Aarón Levi, un joven de 21 años que permanecía atrapado entre los escombros en la localidad de Tanaguarena, en un operativo que fue documentado por fotógrafos presentes en la zona.

Mientras continúan las labores de búsqueda, especialistas advierten que las primeras jornadas posteriores a un terremoto son determinantes para localizar sobrevivientes. No obstante, experiencias en otros desastres han demostrado que algunas personas pueden resistir durante varios días bajo estructuras colapsadas cuando existen espacios con aire y acceso limitado al agua.

Con cientos de réplicas registradas, miles de personas desplazadas y decenas de edificios destruidos, Venezuela continúa enfrentando una de las mayores emergencias sísmicas de su historia reciente.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate, personal médico y cuerpos de protección civil en las zonas más afectadas, mientras familiares de desaparecidos esperan noticias y las labores de búsqueda avanzan contra el tiempo.