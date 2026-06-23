Sánchez denuncia fraude y rechaza resultados electorales que favorecen a Fujimori en Perú
Roberto Sánchez denunció fraude en las elecciones de Perú y rechaza reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori; ONPE reporta ventaja de 40 mil votos para la candidata derechista.
El candidato izquierdista Roberto Sánchez declaró este martes que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, al denunciar un “fraude en desarrollo” que, según él, favorece a la derechista Keiko Fujimori.
En conferencia de prensa, Sánchez convocó a sus seguidores a una “resistencia patriótica” y llamó a movilizaciones contra los organismos electorales. Señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cancillería y la campaña de Fujimori habrían cometido irregularidades en la votación de peruanos en el extranjero, lo que inclinó los resultados a favor de la candidata.
“En esas condiciones de trasgresión a las normas nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó Sánchez, quien también anunció que acudirá a instancias supranacionales del sistema interamericano para defender sus derechos políticos.
Resultados dan ventaja a Fujimori
Con el 99,718% de las papeletas contabilizadas, Fujimori obtenía un 50,110% de votos, frente al 49,890% de Sánchez, una diferencia de 40.468 sufragios. Analistas señalan que la tendencia favorece a Fujimori y podría mantenerse hasta la revisión final de los votos impugnados del balotaje celebrado el 7 de junio.
En una contienda tan cerrada, ambos candidatos se habían abstenido de reclamar victoria o admitir derrota hasta que se contabilizara el 100% de los votos.
El partido Fuerza Popular, liderado por Fujimori, obtuvo en las elecciones legislativas 22 de 60 senadores y 41 de 130 diputados, consolidando una fuerte presencia en el nuevo Congreso bicameral. Críticos señalan que su influencia en el Parlamento unicameral fue determinante en la destitución de presidentes y en la aprobación de leyes que, según analistas, debilitaron la lucha contra el crimen.
Por su parte, el partido de Sánchez, Juntos por Perú, contará con 14 senadores y 32 diputados, lo que lo convierte en la segunda fuerza política de oposición.
Sánchez advirtió que aceptar un eventual gobierno de Fujimori significaría “cinco años más de captura de las instituciones” y pidió a las fuerzas democráticas “recuperar la democracia”. Su discurso busca movilizar a sectores sociales inconformes con el proceso electoral y con la influencia de Fuerza Popular en la política peruana.
Con información de Reuters.