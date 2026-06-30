Domo de calor amenaza a jugadores y aficionados en Estados Unidos

Por Amy Tennery

NUEVA YORK. El calor extremo recibirá esta semana a aficionados y jugadores durante la Copa del Mundo, mientras un intenso "domo de calor" se instala sobre el centro y el este de Estados Unidos, además de partes de Canadá, conforme avanzan las rondas de eliminación directa.

El fenómeno meteorológico conocido como "domo de calor" —una extensa área de alta presión que atrapa el calor y la humedad— podría provocar temperaturas peligrosamente elevadas, con índices de calor de entre 105 y 115 grados Fahrenheit (40.5 a 46.1 grados Celsius) en zonas del Medio Oeste y la costa este, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Se prevé que estas condiciones se prolonguen durante el fin de semana del 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su independencia. Partidos programados desde Toronto hasta Kansas City, así como en East Rutherford, Nueva Jersey, y Filadelfia, resentirán el intenso calor.

"Incluso después de que se ponga el sol, seguirá haciendo mucho calor", dijo Alan Reppert, meteorólogo senior de AccuWeather. "Estamos en un patrón que mantendrá temperaturas muy elevadas durante buena parte de la tarde e incluso en las horas de la noche".

Reppert estimó que Nueva York, cuyos aficionados asistirán el 5 de julio a un partido de octavos de final en la cercana East Rutherford, registrará sus temperaturas más altas desde 2013. Añadió que incluso los encuentros nocturnos podrían verse afectados.

"El sol ya se habrá puesto", señaló. "Eso ayudará a mejorar un poco las condiciones, pero seguirá haciendo calor".

Las pausas de hidratación cobran relevancia

Las condiciones podrían reavivar el debate sobre la seguridad y el bienestar de los jugadores, surgido hace un año durante el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, cuando el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO afirmó que el calor abrasador debía servir como una "llamada de atención".

La FIFA estableció este año pausas obligatorias de tres minutos para hidratación en cada tiempo de todos los partidos del Mundial, una medida que, según sus defensores, beneficia el bienestar de los jugadores, aunque sus críticos sostienen que interrumpe el ritmo del juego.

El organismo rector del futbol mundial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre posibles medidas adicionales para proteger a jugadores y aficionados durante el periodo de calor intenso previsto.

Toronto, sede el jueves de un partido de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia, activó su "Estrategia de alivio por calor" después de que Environment and Climate Change Canada emitió una alerta por altas temperaturas vigente de martes a viernes.

Tres de los estadios que albergarán partidos dentro de la zona afectada por el domo de calor —Atlanta, Dallas y Houston— cuentan con techos retráctiles y aire acondicionado, lo que ofrecerá un alivio considerable.

Sin embargo, incluso el trayecto a pie hacia el estadio de los Cowboys de Dallas puede sentirse como una caminata entre brasas, ya que la ciudad texana, dominada por superficies de concreto y asfalto y diseñada para el uso del automóvil, tiende a absorber y retener el calor.

Alina Mitina, médica del departamento de urgencias del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, en Nueva Jersey, recomendó a los aficionados buscar sombra siempre que sea posible y estar atentos a señales de enfermedades relacionadas con el calor, como los mareos.

"Las zonas con sombra realmente pueden salvar vidas en este tipo de situaciones", afirmó Mitina. "Mientras haya suficiente sombra y lugares donde comprar agua, creo que las personas estarán en buenas condiciones".