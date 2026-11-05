Procesan en EU por tráfico de drogas a hijo de expresidente ecuatoriano

Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram está siendo procesado por la justicia federal estadunidense por tráfico de cocaína, anunciaron el jueves el fiscal federal de Nueva York, Jamie McDonald, y el director de la agencia estadunidense antidrogas (DEA), Terrance Cole.

Además de por su participación en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, Jacobo Bucaram Pulley es acusado de posesión de ametralladoras y de conspiración para poseer ametralladoras, según un comunicado. Como todo acusado, tiene derecho a la presunción de inocencia.

El hombre, de 48 años, fue detenido en Ecuador, informó el miércoles el ministro del Interior del país sudamericano, John Reimberg.

Otros cuatro acusados, entre ellos un exalcalde

Otros cuatro ecuatorianos también fueron detenidos y están siendo procesados en este caso, según la justicia federal estadunidense. Entre ellos se encuentran Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, exalcalde de la ciudad costera de Manta y exdiputado, y su hijo Jaime Estrada Medranda, de 41 años, también exdiputado. Se les acusa de haber utilizado su empresa exportadora de productos del mar para transportar droga.

McDonald afirmó en el comunicado que los acusados tuvieron un papel clave en el narcotráfico regional:

"Como se alega en el acta de acusación, los acusados desempeñaron un papel determinante en la transformación (de Ecuador) en un importante centro de tránsito para el 70 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa", declaró McDonald en el comunicado.

El fiscal añadió que el caso apunta tanto a políticos como a narcotraficantes:

"Estos procesos hacen responsables tanto a poderosos políticos como a narcotraficantes que se beneficiaron del tráfico internacional de estupefacientes —facilitándolo, además— y que socavaron la seguridad interna de Ecuador", añadió McDonald.

Dependiendo de los cargos que se les imputan, los acusados se enfrentan a penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

La reacción de Bucaram y sus antecedentes

El expresidente Abdalá Bucaram denunció la detención de su hijo, la cual atribuyó, en una publicación en la red social X, al odio político.

En 2022, Washington declaró al exjefe de Estado, a su esposa y a tres de sus hijos inelegibles para ingresar a Estados Unidos por su participación, según el gobierno estadunidense, en actos significativos de corrupción.

En septiembre, la justicia ecuatoriana condenó a Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo por la venta ilegal de pruebas de detección de la Covid-19.