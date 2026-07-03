Petro pide "cordialmente" a Trump que apoye su salida de la lista de sanciones de EU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió "cordialmente" a su homólogo estadunidense, Donald Trump, que lo retire de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, en una llamada telefónica este viernes, en la que también hablaron de los compromisos de Bogotá con la erradicación de cultivos de coca.

La Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que detalla que Petro "le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida" de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en la que fue incluido a finales de octubre de 2025 por supuestos vínculos con el narcotráfico.

AFP

La nota señala que Trump afirmó que "hará lo mejor" para que su petición pueda salir adelante y destacó que, tras la reunión que mantuvieron en febrero de este año en la Casa Blanca, comprobó que el presidente colombiano "es un buen hombre".

En un mensaje en redes sociales, Petro detalló que Trump desconocía que tanto él como su familia continuaban bajo sanciones del Gobierno de Estados Unidos, todos ellos incluidos en la popularmente conocida como "lista Clinton", en un momento en el que las relaciones entre Washington y Bogotá no eran las mejores.

"Me prometió actuar en el tema", dijo. Además de Petro, en esa lista también están la primera dama, Verónica Alcocer, y el aún ministro del Interior, Armando Benedetti, como integrantes del actual Gobierno de Colombia.

PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA

Durante la conversación, Petro expuso los buenos resultados de su gestión en la erradicación voluntaria de cultivos de coca. "Se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30 mil hectáreas erradicadas dentro del programa y se espera llegar a 41 mil al finalizar 2026", se lee en el comunicado de la Presidencia.

Asimismo, Petro también pidió a Trump que colaborara con el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, para mantener los programas de sustitución de cultivos ilícitos, quien, por otro lado, se comprometió a dialogar con las próximas autoridades colombianas "para que exista un entendimiento político (...) con la oposición".

"Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian", añadió Petro también en redes sociales.