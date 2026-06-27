Ola de calor en Europa: 193 millones sufrirán temperaturas extremas; hospitales saturados

Las previsiones meteorológicas anticipan condiciones sofocantes en varios países, con alertas activadas y millones de personas afectadas

Mauricio

La ola de calor que afecta a Europa seguirá intensificándose este sábado y expondrá a 193 millones de habitantes a temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, de los cuales 75 millones se encuentran en Alemania, de acuerdo con un análisis de datos de AFP.

Además, las temperaturas máximas superarán los 30 grados Celsius para más de 404 millones de personas en Europa —sin contar a Turquía—, una cifra ligeramente inferior a la registrada en las previsiones del viernes.

+Alemania concentra la mayor parte de la alerta por calor extremo

El análisis, basado en los pronósticos del servicio meteorológico alemán y en las proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, coincide con las cifras de la organización austríaca Klimadashboard.

Las cifras para este sábado aumentaron respecto a las previsiones elaboradas por el instituto alemán. En ese momento se estimaba que 150 millones de habitantes estarían expuestos a temperaturas superiores a 35 °C.

La ola de calor que durante la semana afectó a Francia, el sur de Inglaterra, España e Italia ahora se desplaza hacia el noreste del continente.

En ese contexto, se prevé que alrededor de 75 millones de alemanes enfrenten temperaturas superiores a 35 grados Celsius durante este sábado.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) emitió una alerta por calor extremo para la mayor parte del país.

"Localmente, no se descartan temperaturas de hasta 42 °C", advirtió el organismo.

De cumplirse ese pronóstico, podría romperse el récord de temperatura registrado el viernes en Saarbrücken, en el oeste de Alemania, donde el termómetro alcanzó 41.3 °C.

"Lo que resulta especialmente pesado para la población es que durante la noche no baja la temperatura. Muchas regiones del país volverán a registrar noches tropicales", agregó el DWD.

+Así se calcularon las previsiones de temperatura

Para elaborar estas cifras, AFP utilizó un método similar al de Klimadashboard, al cruzar el modelo de previsiones meteorológicas del Deutscher Wetterdienst (DWD), calculado a las 03:00 GMT, con la densidad de población.

Los habitantes de cada zona fueron contabilizados cuando el modelo prevé que, en algún momento de este sábado, las temperaturas superen los 30 o los 35 grados Celsius en ese lugar.

Ola de calor satura hospitales en Europa

La ola de calor sin precedentes que azota a Europa desde principios de semana avanza hacia el este del continente, tras provocar el viernes la cancelación de eventos y saturar los hospitales con temperaturas de más de 35 grados centígrados.

Médicos en Reino Unido y Francia advirtieron que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ayer consideró “posible” que esta ola de calor sea un fenómeno sin precedentes por su magnitud, aunque aún es prematuro afirmarlo.

En los países afectados desde hace varios días, como Francia y Reino Unido, los hospitales contabilizan fallecimientos: personas mayores, enfermos crónicos, niños, adolescentes. El calor mata, por ahogamiento, hipertermia, infarto.

El sistema hospitalario británico (NHS) está “al límite”, dice la doctora Hilary Williams, vicepresidenta del Royal College of Surgeons.

En Francia, el jefe de urgencias del hospital europeo Georges Pompidou, describió una situación “extremadamente grave” con pasillos llenos de pacientes “mayores”, pero también de entre 50 y 60 años, con “hipertermias muy fuertes”.

Cerca de París, alumnos realizaron su examen oral de francés del bachillerato en un estacionamiento subterráneo.

Y las cancelaciones de eventos se suceden en cascada: la media maratón de Hamburgo, el festival de techno hardcore Defqon, la Marcha del Orgullo y el festival de música Solidays en París.

Con información de AFP.

*mcam