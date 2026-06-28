Ola de calor azota a Europa, registra más de 1,300 muertes adicionales, afirma la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que más de 1,300 muertes adicionales registradas en Europa desde el 21 de junio están relacionadas con la intensa ola de calor que afecta al continente, mientras varios países alcanzan temperaturas récord y millones de personas permanecen expuestas a condiciones extremas.

La emergencia climática se extiende desde Europa occidental hacia el este y afecta a decenas de millones de habitantes. Las altas temperaturas han provocado presión sobre los sistemas sanitarios, interrupciones en algunos servicios y alertas de salud pública en varios países.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que alrededor de 150 millones de personas viven actualmente bajo condiciones de calor extremo.

“El estrés por calor suele denominarse el ‘asesino silencioso’”, advirtió el responsable del organismo sanitario internacional, al señalar que muchas viviendas, escuelas y centros de trabajo europeos no fueron diseñados para soportar temperaturas de esta magnitud.

Récords de temperatura en varios países europeos

La ola de calor dejó nuevos máximos históricos durante el fin de semana en diversos países.

La República Checa registró una temperatura de 41.9 grados Celsius en la localidad de Doksany, mientras que Alemania alcanzó 41.7 grados, superando registros previos establecidos apenas un día antes.

En Polonia, las autoridades meteorológicas reportaron una temperatura récord de 40.5 grados en la ciudad de Slubice.

También se registraron valores excepcionalmente altos en Suiza, donde Basilea alcanzó los 39 grados, una de las temperaturas más elevadas registradas para un mes de junio.

De acuerdo con estimaciones meteorológicas, alrededor de 191 millones de personas podrían experimentar temperaturas iguales o superiores a los 35 grados Celsius.

La salud pública, bajo presión

En Francia, las autoridades sanitarias informaron que desde el 24 de junio se registraron aproximadamente 1,000 fallecimientos adicionales respecto a los niveles habituales.

Los mayores de 65 años concentran una parte importante de las afectaciones. Las autoridades también detectaron un incremento significativo de las muertes ocurridas en domicilios particulares.

El médico Philippe Juvin, responsable del servicio de urgencias del Hospital Pompidou de París, advirtió que el impacto sanitario podría ser mayor en los próximos días, especialmente entre personas de edad avanzada que permanecen solas o con dificultades para hidratarse adecuadamente.

Las autoridades francesas redujeron el nivel máximo de alerta en varias regiones, aunque numerosos departamentos continúan bajo vigilancia debido a las altas temperaturas y a las denominadas “noches tropicales”, cuando la temperatura no desciende de los 20 grados.

El cambio climático en el centro del debate

El grupo científico World Weather Attribution señaló que esta ola de calor constituye uno de los episodios más intensos registrados en Europa y sostuvo que un fenómeno de esta magnitud habría sido prácticamente imposible durante junio sin la influencia del cambio climático.

Los especialistas destacan que la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor han aumentado durante las últimas décadas, lo que obliga a adaptar la infraestructura urbana, los sistemas sanitarios y las políticas de prevención.

La actual emergencia climática ha puesto nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de las ciudades europeas frente a temperaturas extremas, especialmente en viviendas antiguas, centros educativos y residencias de personas mayores.

Mientras continúan los registros históricos y las alertas meteorológicas, las autoridades sanitarias mantienen recomendaciones de hidratación, reducción de actividades al aire libre y vigilancia especial sobre las poblaciones más vulnerables.