Nueve monjes mueren tras ser embestidos por camioneta conducida por un niño en Tailandia

Un trágico accidente ocurrió durante un peregrinaje budista en la provincia noroccidental de Mukdahan, cuando una camioneta conducida por un niño de 11 años embistió a un grupo de monjes. El saldo fue de nueve muertos y más de 20 heridos, según informó la policía local.

El grupo estaba compuesto por 35 monjes y cinco seguidores laicos que caminaban junto a la carretera cuando el vehículo los impactó. El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiphutsa, explicó que el vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa del accidente y pidió a los padres del menor que se presenten para establecer responsabilidades legales.

De acuerdo con la investigación preliminar, el niño tomó sin permiso la camioneta de sus padres y perdió el control. Un monje identificado como Phra Sompong relató: “Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento yo estaba cantando ‘Buddho, Buddho’. Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad.”

Nueve monjes murieron en Tailandia tras ser embestidos por una camioneta conducida por un niño de 11 años durante un peregrinaje budista. AFP

El monje añadió que él y otro compañero lograron apartarse a tiempo, pero muchos de los que encabezaban la fila fueron alcanzados y salieron despedidos por los aires.

Cinco monjes murieron en el lugar del accidente, tres más fallecieron en el hospital y posteriormente se confirmó la muerte de un noveno. Además, cuatro monjes permanecen en estado crítico y otros diez presentan heridas graves.

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde desempeñan un papel central en la preservación de las enseñanzas de Buda y participan en ceremonias públicas.

Tailandia figura entre los países con mayores índices de accidentes mortales, frecuentemente asociados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el incumplimiento de normas de tránsito.

Con información de AFP.