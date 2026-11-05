Nuevas amenazas de bomba generan caos en el tráfico aéreo en Europa; varios vuelos fueron desviados

Una nueva serie de falsas amenazas de bomba obligó este jueves a activar protocolos de seguridad en distintos aeropuertos europeos, marcando el tercer episodio similar registrado esta semana y provocando desvíos, inspecciones y operativos especiales en varios países.

Las alertas afectaron al menos a una decena de vuelos con origen o destino en ciudades de Bulgaria, República Checa, Italia, Polonia e Irlanda. Todas las aeronaves involucradas aterrizaron sin incidentes y las autoridades confirmaron que no se encontraron explosivos.

Tres vuelos de Ryanair fueron amenazados en Bulgaria

Entre los casos reportados figuran tres vuelos de Ryanair procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted con destino a Sofía.

Según el Ministerio de Transportes de Bulgaria, dos de los aparatos aterrizaron en la capital búlgara conforme a lo programado, mientras que el vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv para la aplicación de medidas adicionales de seguridad.

Las autoridades inspeccionaron las aeronaves y permitieron posteriormente el desembarque de los pasajeros.

República Checa activa medidas de emergencia

La policía checa informó que recibió amenazas relacionadas con la supuesta presencia de artefactos explosivos improvisados a bordo de cuatro aviones que se dirigían a Praga.

Aunque los investigadores consideraron que las amenazas tenían poca credibilidad, se desplegaron los procedimientos previstos para este tipo de situaciones y los aterrizajes fueron supervisados bajo protocolos especiales de seguridad.

Italia registra incidentes en vuelos de Finnair y Wizz Air

En Italia también se reportaron alertas que afectaron a un vuelo de Finnair que cubría la ruta entre Helsinki y Roma, así como a un avión de Wizz Air que viajaba de Milán a Varsovia.

El vuelo procedente de Finlandia fue escoltado hasta Roma por una aeronave militar antes de ser inspeccionado por especialistas en explosivos.

Por otro lado, el aparato de Wizz Air fue desviado a Viena como medida preventiva, siguiendo los protocolos internacionales establecidos para amenazas de este tipo.

Vuelo entre Irlanda y Roma aterriza en una base aérea francesa

Otro incidente involucró a un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma.

La aeronave fue desviada hacia la base aérea de Évreux, en el noroeste de Francia, después de que se recibiera una amenaza de bomba.

La compañía informó posteriormente que el aterrizaje se realizó con normalidad y que trabajaba para trasladar a los pasajeros hasta su destino final.

Europa acumula tres jornadas con amenazas aéreas

Las nuevas alertas llegan apenas dos días después de una serie de amenazas similares que afectaron a múltiples vuelos en distintos países europeos.

El martes, las autoridades activaron operativos de seguridad en varios aeropuertos tras reportes que posteriormente resultaron falsos, mientras que el lunes un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta entre Londres y Sofía tuvo que realizar una escala de emergencia en Budapest bajo escolta de aviones militares húngaros.

Por el momento, los organismos de seguridad europeos no han identificado a los responsables ni el origen de las alertas.