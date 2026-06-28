Menor venezolano es rescatado por el Ejército Mexicano

Un menor de aproximadamente 9 años fue recatado por personal del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, del Ejército Mexicano, durante las labores de ayuda humanitaria en el municipio de Vargas, en La Guaira, Venezuela, afectada por los sismos del pasado 24 de junio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que el rescate se realizó la madrugada de este domingo 28 de junio, al atender un llamado para rescatar a personas atrapadas en una estructura colapsada sobre la avenida Corales.

En respuesta, una célula de rescate del Batallón de Atención a Emergencias (BAE) localizó al menor atrapado en un espacio aislado mediante la técnica de llamado y escucha.

La dependencia detalló que una vez localizada la víctima se efectuó exitosamente el rescate, luego de seis horas continuas de trabajo de corte, penetración y remoción de escombros.

Luego de realizarse su rescate y evacuación del lugar afectado, el menor fue atendido por una célula del Servicio de Sanidad del Ejército Mexicano que le brindó los primeros auxilios en el sitio. Posteriormente, el menor rescatado fue trasladado al Área de Concentración de Víctimas, establecida en el Campamento Militar del municipio de Vargas.

El pasado miércoles, dos sismos, de magnitud 7.1 y 7.4, cimbraron la República Bolivariana de Venezuela, con un saldo oficial, hasta la fecha de más de mil personas muertas, otro tanto de heridas y una cifra indeterminada de personas no localizadas.

En solidaridad y apoyo con el pueblo venezolano, la presidenta de México giró instrucciones para que personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana se trasladara la nación sudamericana con maquinaria, equipo e insumos médicos y personal capacitado para este tipo de desastres naturales.

En dos aviones de la Fuerza Aérea se trasladaron 261 efectivos, de los cuales 240 son elementos del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros; además personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados; con el apoyo de 18 binomios canófilos.

El personal trasladó 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo, y 2.7 toneladas de insumos médicos, como ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela afectado por los sismos del miércoles.