Israel mantendrá tropas en el Líbano pese al acuerdo firmado: Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu reiteró que el ejército de Israel permanecerá en el sur del Líbano hasta que el grupo proiraní Hezbolá deponga las armas, poco después del anuncio en Washington de un acuerdo entre ellos, Líbano y Estados Unidos.

Lo más importante ante todo es que Israel permanezca en la zona de seguridad en el sur del Líbano. Es un logro importante y lo mantendremos hasta que Hezbolá sea desarmado", declaró Netanyahu en un video pregrabado difundido a los medios israelíes después de que se anunciara el acuerdo marco trilateral.

El acuerdo es el resultado de cinco rondas de negociaciones en Washington para intentar poner fin a décadas de hostilidades y semanas de combates entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano.

El acuerdo "comienza a establecer un marco para una paz y seguridad duraderas", dijo el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, en la ceremonia de firma.

En su declaración en video, Netanyahu agregó que las fuerzas armadas israelíes permitirán al ejército libanés tomar el control de "dos zonas piloto", una al sur del río Litani y la otra al norte de este último, situado a unos treinta kilómetros de la frontera con Israel.

Netanyahu añadió que los habitantes que han tenido que huir de las zonas donde el ejército israelí se ha desplegado en el sur del Líbano no podrán regresar a sus hogares.

Mantenemos la zona de seguridad original en todo momento fuera del alcance del fuego antitanque. No dejamos que Hezbolá entre, y tampoco dejamos entrar a la población civil", dijo.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo con disparos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques de Israel y Estados Unidos.

Israel respondió con devastadores ataques aéreos y una invasión en los que según Líbano han muerto más de 4 mil 200 personas.

Bajo la presión de Estados Unidos, Líbano entabló conversaciones directas con Israel en abril en Washington, y se anunció una tregua el 17 de abril que finalmente no logró detener los combates.

Se declaró un nuevo alto el fuego este mes.

Teherán insiste en que su acuerdo con Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio incluya el Líbano.