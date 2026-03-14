Israel advierte: Atacará hospitales y ambulancias en Líbano si Hezbolá los usa con fines militares

La escalada militar en Medio Oriente sumó un nuevo elemento de preocupación este sábado después de que el Ejército israelí advirtiera que ambulancias y hospitales en el Líbano podrían convertirse en objetivos militares si se confirma que el grupo chií Hezbolá utiliza estas instalaciones con fines bélicos.

La advertencia se produce en medio de una ofensiva que ya ha dejado 826 muertos y más de 831 mil desplazados en territorio libanés, según el Ministerio de Salud del país.

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichai Adraee, señaló que Israel podría aplicar en el Líbano un enfoque similar al empleado durante la guerra contra Hamás en Gaza. En un mensaje difundido en la red X, el funcionario aseguró que Hezbolá estaría utilizando ambulancias “extensamente con fines militares”, una acusación que el movimiento armado libanés niega.

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Adraee sostuvo que, si estas prácticas continúan, Israel actuará contra esas infraestructuras conforme al derecho internacional, argumentando que cualquier instalación que sea utilizada con fines militares pierde su protección como objetivo civil.

La advertencia ha generado inquietud entre organizaciones humanitarias y autoridades sanitarias, que alertan sobre el riesgo de ataques contra infraestructura médica esencial en un país que ya enfrenta una crisis humanitaria creciente.

En contraste, Hezbolá rechazó las acusaciones y afirmó que no utiliza hospitales ni vehículos sanitarios para operaciones militares. El grupo también acusó a Israel de intentar justificar futuros ataques contra instalaciones civiles.

El debate cobra especial relevancia porque el derecho internacional humanitario protege hospitales, centros de salud, ambulancias y personal médico durante conflictos armados, salvo en circunstancias muy específicas en las que dichas instalaciones sean utilizadas para actividades militares.

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La advertencia israelí llega apenas horas después de un bombardeo contra un centro de atención primaria en el sur del Líbano, que dejó 12 trabajadores médicos muertos, según el Ministerio de Salud libanés. El ataque incrementó la preocupación sobre la seguridad del personal sanitario y elevó a 31 el número de trabajadores de salud fallecidos desde el inicio de la ofensiva.

Las autoridades libanesas también informaron que los bombardeos israelíes han destruido viviendas, edificios residenciales y centros de salud, particularmente en la ciudad costera de Sidón y en zonas del norte de Beirut, donde los residentes reportan vivir bajo un estado constante de temor.

Mientras la crisis humanitaria se agrava, el Ministerio de Salud del Líbano actualizó el balance de víctimas de la ofensiva israelí y confirmó que 826 personas han muerto desde el inicio de la escalada. Además, la violencia ha provocado el desplazamiento de 831 mil personas, muchas de las cuales han abandonado el sur del país ante la intensidad de los ataques.

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En paralelo, el conflicto continúa ampliándose en el plano regional. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que los recientes ataques contra la isla iraní de Kharg, principal centro petrolero de Irán, marcan el inicio de una nueva fase en la operación militar contra Teherán.

Estados Unidos confirmó que durante la noche del viernes ejecutó ataques de precisión contra más de 90 objetivos militares en esa zona estratégica.