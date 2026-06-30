Enviados de Trump llegan a Doha; descartan diálogo directo con Irán

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump llegaron este martes a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociarán directamente con representantes de Teherán, informó el gobierno de Catar.

Delegación de Estados Unidos se reunirá con mediadores

"El señor Steve Witkoff y el señor Jared Kushner están aquí en Doha para reunirse con los mediadores, con funcionarios cataríes, y las conversaciones abordarán todos los temas regionales, incluso, por supuesto, las negociaciones con Irán, pero también a Líbano", dijo a periodistas el portavoz de la cancillería, Majed Al Ansari.

No están aquí para sus negociaciones con los iraníes", aclaró el portavoz.

"Hasta donde sé, no hay reuniones directas programadas entre las dos partes en los próximos días", sostuvo Al Ansari, quien agregó que la delegación estadounidense sostendrá reuniones con los mediadores de las negociaciones con Irán.

Un alto funcionario estadounidense había señalado que ambos países decidieron poner fin a sus ataques, realizados el fin de semana, pese a que a mediados de junio firmaron un protocolo de acuerdo para terminar con el conflicto en Oriente Medio.

Irán niega reunión con Estados Unidos

Trump aseguró el lunes que Irán "ha pedido una reunión" y que ésta se celebraría el martes en Doha.

Sin embargo, la cancillería iraní negó esa versión, aunque el lunes confirmó el envío de una "delegación de expertos" a Doha para discutir la implementación de las cláusulas del protocolo de acuerdo.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, precisó que todavía no están en la etapa de negociar un acuerdo definitivo y que en los próximos días Irán no sostendrá "ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel".

Foto: AFP.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de la tensión

La tensión entre Washington y Teherán gira principalmente en torno a la administración del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

Esa vía marítima fue reabierta la semana pasada, luego de que Irán la cerrara desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Estados Unidos acusó a Irán de atacar dos embarcaciones la semana pasada y bombardeó el viernes a la república islámica. Teherán respondió con ataques contra posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

Estas hostilidades, que se prolongaron hasta el domingo, pusieron en riesgo el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

*mcam