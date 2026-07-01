Trump afirma que las negociaciones con Irán avanzan “muy bien”

Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos celebradas en Doha, Catar, avanzan de forma positiva, afirmó este miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró su optimismo sobre el proceso diplomático.

La desnuclearización de Irán avanza bien", aseguró el mandatario.

Durante un encuentro con periodistas antes de abordar el nuevo Air Force One, obsequiado por Catar, para viajar a Dakota del Norte, Trump insistió en que las negociaciones muestran avances.

Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", declaró.

El presidente también hizo referencia a la reciente ofensiva militar estadounidense al señalar: "Los golpeamos muy fuerte", pero sostuvo que las negociaciones avanzan "muy bien".

EU e Irán mantienen conversaciones técnicas

De acuerdo con un diplomático informado sobre las discusiones, citado por la AFP, delegados de Estados Unidos e Irán sostienen este miércoles en Doha conversaciones técnicas indirectas para avanzar en un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Funcionarios de Estados Unidos e Irán sostendrán el miércoles en Doha conversaciones técnicas indirectas, con mediadores de Catar y Pakistán, sobre el memorando de entendimiento que se basa en los avances logrados en la cumbre de Lago Lucerna", en Suiza, indicó el diplomático.

La fuente añadió que los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff no participarán en estas reuniones técnicas, luego de haberse reunido el martes con el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Tanto Washington como Teherán han confirmado el envío de funcionarios para participar en los encuentros.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun (derecha), reuniéndose con el almirante Brad Cooper (segundo por la izquierda), comandante del Mando Central de EU. AFP

Memorando contempla un alto el fuego y programa nuclear

El protocolo de acuerdo contempla un alto el fuego de 60 días en la guerra iniciada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, así como la reapertura del estrecho de Ormuz y el establecimiento de un plazo para negociar el fin del conflicto y el futuro del programa nuclear iraní.

Estos puntos buscan sentar las bases para una solución diplomática que reduzca las tensiones en la región.

Irán descarta negociaciones directas con Estados Unidos

Aunque funcionarios iraníes tenían previsto viajar este miércoles a Doha, el gobierno de Teherán rechazó la versión previa del presidente Donald Trump, quien había afirmado que habría conversaciones directas entre ambas partes.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que la delegación estará encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Sin embargo, precisó que la delegación iraní "no tiene previsto sostener negociaciones con la parte estadounidense a ningún nivel los próximos días".

Catar mantiene su papel como mediador

Durante la reunión sostenida con el primer ministro catarí, Jared Kushner y Steve Witkoff analizaron el estado de las negociaciones.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, ambos funcionarios abordaron "las conversaciones en marcha entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán en el marco del protocolo de acuerdo".

La mediación de Catar, junto con Pakistán, continúa siendo uno de los principales canales diplomáticos para facilitar el diálogo entre Washington y Teherán, en un momento clave para la estabilidad de Oriente Medio y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.