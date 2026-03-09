Alcalde de Estambul enfrenta juicio por corrupción que amenaza su carrera política

El alcalde encarcelado de Estambul, Ekrem Imamoglu, será juzgado el lunes en un amplio caso de corrupción que podría acabar con las ambiciones del principal rival de Tayyip Erdogan de convertirse en presidente en las próximas elecciones de Turquía. Imamoglu, de 55 años, es el principal sospechoso entre los más de 400 acusados vinculados al ayuntamiento de Estambul acusados de corrupción y soborno. Tanto ⁠él como su formación, el ⁠Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal grupo de la oposición, niegan los cargos, que conllevan penas de prisión de cientos de años.

El caso se está juzgando en un tribunal del complejo penitenciario de Silivri, al oeste de Estambul, donde Imamoglu lleva recluido casi un año, y es el eje central de una campaña judicial contra el ⁠CHP que está ensombreciendo la política antes de las elecciones que se celebrarán previsiblemente el año que viene.

En declaraciones, Imamoglu adoptó un tono desafiante y dijo que Erdogan debería convocar elecciones de inmediato, pero sus perspectivas de desafiar al veterano líder parecen sombrías ante una represión que, ⁠según grupos de derechos ⁠humanos y observadores extranjeros, ha socavado las credenciales democráticas de ⁠Turquía, miembro de ⁠la OTAN.

Es difícil evitar la conclusión de que los fiscales ​están tratando de apartar a ​Imamoglu de la política y desacreditar a su partido de formas que socavan la democracia", dijo Benjamin Ward, director adjunto para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, al describir el juicio como la culminación de más de un año de "" del sistema de justicia ‌penal contra el CHP.

El Gobierno niega ejercer influencia sobre el poder judicial, que, según afirma, es independiente.

El recién nombrado ministro de Justicia, Akin Gurlek, que como fiscal jefe de Estambul dirigió las investigaciones sobre Imamoglu, dijo que desempeñó sus funciones en el caso sin sesgos ni consideraciones por el cargo del alcalde.

Simplemente cumplí con mi ​deber como fiscal. Tengo la conciencia tranquila", dijo Gurlek a los periodistas en unas declaraciones publicadas el viernes.

Imamoglu ya ha sufrido un duro golpe a sus ambiciones presidenciales, ya que en enero un tribunal rechazó su demanda contra la anulación de su título universitario, un requisito necesario para cualquier candidato a la presidencia.

Erdogan, de 72 años, ha liderado Turquía como primer ministro o presidente desde 2003. Las elecciones presidenciales y parlamentarias no están previstas hasta 2028, pero si desea aspirar a un tercer mandato como presidente, está obligado a celebrar elecciones anticipadas, a menos que se modifiquen los límites constitucionales del mandato.

