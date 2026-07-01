Incendio en edificio residencial deja varios muertos en Bélgica

Un incendio se desató en un edificio de departamentos de 10 pisos en el barrio de Linkeroever, dejando varias personas fallecidas y numerosas heridas, según informó la policía local.

El fuego comenzó a medio día en el octavo piso, donde viven más de 200 personas. La densa columna de humo obligó a una evacuación masiva y las autoridades pidieron a los residentes mantener cerradas puertas y ventanas, además de apagar ventiladores para evitar que el humo ingresara a los hogares.

Los bomberos trabajaron en condiciones extremas debido a la intensidad del siniestro, apoyados por equipos de emergencia y una unidad de drones especializada. La causa del incendio aún no ha sido determinada.

Se activó un plan de emergencia médica para evitar la saturación de los hospitales cercanos. Testigos relataron escenas dramáticas, como la de un hombre atrapado en un piso superior que, envuelto en humo, se colgó de un balcón para respirar aire fresco antes de dirigirse a una ventana.

El primer ministro belga, Bart De Wever, expresó en redes sociales: “Mis pensamientos están con las víctimas y los residentes evacuados del terrible incendio en Linkeroever”. También agradeció a los equipos de emergencia por su esfuerzo para controlar el fuego y asistir a los afectados.

El barrio de Linkeroever, situado en la parte oriental de Amberes, es una amplia zona residencial con edificios de gran altura y un parque donde se celebran conciertos al aire libre en verano.