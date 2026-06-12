Epidemia de ébola se extiende en el Congo; crecen contagios y decesos: OMS

La epidemia de ébola que azota el este de la República Democrática del Congo (RDC) sigue ganando terreno, con un aumento del número de casos y una propagación a nuevas zonas geográficas, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según las cifras comunicadas por el Ministerio de Salud congoleño y difundidas por la OMS, el jueves había 676 casos confirmados, de los cuales 136 fallecidos, relacionados con la cepa poco común llamada Bundibugyo, causante de la epidemia, contra la que no existe ni vacuna ni tratamiento autorizado por el momento.

La gran mayoría de las infecciones se concentran en la provincia de Ituri (noreste), pero ya se han registrado casos en 34 zonas sanitarias repartidas entre Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, indicó la OMS.

Casi a diario se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja tanto la magnitud real de la epidemia -probablemente superior a la detectada actualmente- como la gran movilidad de la población", alertó ante la prensa en Ginebra Olivier le Polain, jefe de la unidad de Epidemiología y Análisis para Intervenciones de la OMS, que hablaba desde Beni, en Kivu del Norte.

Deficiencias en los sistemas de salud dificultan enfrentar la epidemia

En la RDC, los sistemas de salud están debilitados y la inseguridad persiste, lo que hace que la respuesta a la epidemia sea "especialmente difícil", según la OMS, que destaca que el país "cuenta, no obstante, con una sólida experiencia en la gestión del ébola, especialmente en las zonas actualmente impactadas".

"Todavía hay puntos ciegos en algunas zonas de alto riesgo. El alcance exacto de la epidemia sigue siendo incierto. Se obtendrá una mayor visibilidad a medida que se sigan reforzando la vigilancia, el rastreo de contactos y la capacidad de realización de pruebas, especialmente en Kivu del Norte", explicó.

En cuanto al rastreo de contactos, "la situación está mejorando (...) Ahora alcanzamos algo más del 70% de los contactos correctamente rastreados, lo que supone una clara mejora con respecto a la situación de hace una o dos semanas", añadió el responsable de la OMS.

En la vecina Uganda, donde se había confirmado el 15 de mayo la presencia del ébola, la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) indicó el jueves que la epidemia estaba ya "bajo control".

Con información de AFP.

*mcam