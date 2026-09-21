Delcy Rodríguez se reúne con FMI, BM y BID durante visita a Nueva York

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes en Nueva York con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de su viaje para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras una delegación venezolana inició conversaciones en Estados Unidos sobre energía, deuda y minería.

La televisora estatal venezolana mostró imágenes de Rodríguez durante sus encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el titular del BID, Ilan Goldfajn. El gobierno venezolano no ofreció detalles sobre las reuniones.

El viaje representa la primera visita de Rodríguez a Estados Unidos desde que asumió la presidencia interina en enero, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadunidenses. La mandataria llegó a Nueva York a primera hora del lunes acompañada de su equipo y fue recibida, según la televisión estatal venezolana, por John Barrett, máximo representante diplomático de Estados Unidos en Venezuela.

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Desde que Rodríguez asumió el poder, Caracas ha restablecido progresivamente sus relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales después de un prolongado aislamiento. Venezuela reanudó sus vínculos con el FMI y el Banco Mundial en abril y con el BID en junio.

Uno de los principales temas de la agenda económica es el acceso a recursos y la reestructuración de la deuda venezolana. Venezuela anunció en mayo que comenzaría a reestructurar su deuda soberana y la de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), estimada por analistas entre 150 mil y 200 mil millones de dólares. El mes pasado, asesores legales y financieros pusieron en marcha un comité para reunir a empresas con reclamaciones pendientes contra Venezuela y coordinar su participación en las negociaciones.

En julio, Venezuela accedió a 346 millones de dólares de los recursos que mantiene en el FMI para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por los sismos consecutivos del 24 de junio. El gobierno de Rodríguez busca acceder al resto de los recursos, que permanecen bloqueados desde que el FMI dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo.

La relación con el BID también avanza. Goldfajn informó que el organismo prepara un plan de colaboración de dos años para Venezuela, con énfasis en el sector eléctrico y la protección social. El programa contempla misiones para revisar el marco macroeconómico y los datos del país, además de estimar las necesidades de inversión en distintos sectores.

La agenda venezolana incluye además contactos con otros organismos internacionales. Entre las reuniones previstas se encuentra una con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha participado en la asistencia a Venezuela tras los terremotos de junio.

En paralelo, ministros y altos funcionarios venezolanos han mantenido durante meses negociaciones con empresas y representantes estadunidenses en sectores estratégicos. A principios de septiembre, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, y altos funcionarios de PDVSA participaron en una conferencia de energía del G20 en Houston, donde se firmó un memorando de entendimiento con la petrolera estadunidense Continental Resources para un área de la Faja del Orinoco, principal región productora de petróleo de Venezuela.

También se firmó un acuerdo que concede a la firma estadunidense de inversión Heeney Capital derechos de operación y exportación sobre una mina de oro. Además, desde hace meses se negocia otro acuerdo preliminar con ExxonMobil que podría derivar en el regreso de la petrolera estadunidense a los yacimientos venezolanos, según fuentes citadas por Reuters.

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La agenda diplomática de Rodríguez comenzó con su encuentro con Goldfajn y continuó con las reuniones con Georgieva y Banga. En el encuentro con el BID también estuvo presente la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y la reunión se realizó en el edificio de la misión venezolana ante la ONU.

Por otra parte, el canciller venezolano, Félix Plasencia, se reunió con funcionarios del Reino Unido. El ministro británico para las Américas, Chris Elmore, informó que abordaron los avances hacia una transición democrática y en materia de derechos humanos, así como la recuperación y reconstrucción después de los terremotos registrados este año.

Rodríguez tiene previsto reunirse también con el secretario general de la ONU, António Guterres, de acuerdo con la agenda del funcionario.

La visita a Nueva York ocurre antes de un encuentro previsto para este martes entre Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El embajador estadunidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, señaló que ambos se reunirán durante una recepción ofrecida por Trump. Caracas no había confirmado oficialmente el encuentro al momento de los primeros reportes.

La participación de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU representa además el regreso de un mandatario venezolano a este foro desde 2018. La presidenta interina dijo en redes sociales que viajó a Nueva York “con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”.

El gobierno venezolano ha destacado su participación en la Asamblea como parte de la reincorporación del país a la actividad diplomática internacional. En un video difundido antes del viaje, el Ministerio de Comunicación afirmó que Venezuela recuperó su estatus y se reincorporó “a la dinámica diplomática del planeta”.

Al mismo tiempo, algunos edificios propiedad de Venezuela en Nueva York, entre ellos un consulado y la oficina de la misión venezolana ante la ONU, fueron renovados recientemente para su reapertura después de permanecer cerrados durante años.

Las reuniones con los organismos multilaterales y los contactos con autoridades y empresas estadunidenses se producen mientras el gobierno interino busca avanzar en la recuperación económica del país, la reconstrucción tras los terremotos y la normalización de sus relaciones financieras y diplomáticas internacionales.