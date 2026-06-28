Defensa rescata a niño de 11 años de entre los escombros en Venezuela a 72 horas los terremotos

Personal del Ejército Mexicano rescató a un niño de 11 años de entre los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela. El menor permaneció atrapado durante 72 horas.

En las labores de búsqueda también participan elementos de la unidad USAR COL-1 de Colombia.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, señaló la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales.

Participación del agrupamiento “Yumare”

En videos difundidos en redes sociales se observa a personal de la Secretaría de la Defensa, que forma parte de los 261 efectivos integrados por médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado del agrupamiento “Yumare”, enviado a Venezuela.

Este contingente realiza diversas actividades de apoyo a la población afectada.

Este agrupamiento ha organizado células de búsqueda y rescate en la localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, con el fin de proporcionar atención prehospitalaria y evaluar a los pacientes para su evacuación hacia las instalaciones sanitarias”, informó la Defensa.

Personal de la Secretaría de la Defensa, que forma parte de los 261 efectivos integrados por médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado del agrupamiento “Yumare” X

Búsqueda, rescate y atención médica

Las autoridades mexicanas precisaron que los equipos especializados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano realizan labores de búsqueda, rescate y evacuación en las zonas más afectadas del estado de La Guaira.

Con apoyo de los binomios canófilos, el personal logró localizar y rescatar a una persona con vida, recuperar 20 cuerpos de entre los escombros y brindar alrededor de 200 consultas médicas.

El coronel Burgos, comandante del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa, informó que en el edificio Perlamar, en Caraballeda, al menos 20 rescatistas mexicanos intentaban localizar a una persona con vida.

Comprometido con la magnitud de la emergencia, el mando militar afirmó:

Con vida o sin vida vamos a seguir rescatando”.

Suman casi 1,500 víctimas

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para localizar sobrevivientes de los terremotos ocurridos en Venezuela, que han dejado casi 1,500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La esperanza de encontrar personas con vida disminuía este domingo, luego de más de 90 horas de los dos sismos que sacudieron al país el miércoles con apenas segundos de diferencia.

Después de 72 horas la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería posible encontrar personas con signos vitales todavía”, dijo a la AFP un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, señaló que la cifra de fallecidos podría aumentar y que existen más de 50 mil desaparecidos.

El balneario de La Guaira, ubicado a 40 kilómetros de Caracas, fue una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Decenas de edificios colapsaron y quedaron convertidos en enormes montañas de arena y escombros.

“No nos dan las manos”

Los trabajos de rescate continúan mientras parte de la población expresa su molestia por la respuesta gubernamental.

Marlon Ochoa, sobreviviente del derrumbe de un edificio, busca entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo.

Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona”, declaró.

Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo”, expresó.

Acá estamos enardecidos. Necesitamos ayuda. Hay gente viva bajo los escombros y no nos dan las manos ni las herramientas”, añadió.

Por su parte, Héctor Aguilera, de 60 años, llegó a la zona para intentar localizar a familiares desaparecidos.

No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares. Nosotros mismos no podemos. Ahí los tenemos sepultados. Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades”, relató.

No tenemos esperanzas; lo que me quedan son los recuerdos”, dijo

Un grupo de familiares de desaparecidos bloqueó una carretera en La Guaira para exigir ayuda urgente a las autoridades.