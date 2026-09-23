DEA agradece de México para la captura de “Don Flaco”, objetivo de alto nivel para EU

En una operación conjunta, autoridades mexicanas capturaron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, señalado como uno de los principales coordinadores y financistas del tráfico de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

La DEA informó que la detención fue posible gracias al intercambio de inteligencia y cooperación internacional, al tratarse de uno de sus objetivos de máxima prioridad. El organismo destacó que continuará trabajando con socios internacionales para interrumpir las cadenas de suministro de químicos, dinero y redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. “Don Flaco” es requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido fungía como enlace financiero y logístico de una organización criminal dedicada al traslado de precursores químicos, esenciales para la producción de drogas sintéticas como metanfetaminas y fentanilo.