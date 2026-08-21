Avión se estrella en base militar de Alaska; no hay sobrevivientes

Un avión se estrelló en una base aérea militar de Estados Unidos en Alaska el jueves y ocho personas murieron, informó el ejército.

El avión, fletado por una empresa civil, se estrelló en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, en el suroeste del estado, indicó el Mando de Alaska en un comunicado.

Los rescatistas que aterrizaron cerca del lugar del incidente "confirmaron que no hubo supervivientes", agregó.

El ejército no precisó qué estaban haciendo esas personas en el sitio del radar, que monitorea la actividad aérea en Alaska.

Un portavoz del Mando de Alaska afirmó que el accidente está siendo investigado y que se comunicaría la identidad de los fallecidos en cuanto se hubiera informado a las familias.

Según el jefe del Mando de Alaska, Robert Davis, los fallecidos eran "profesionales comprometidos que estaban llevando a cabo una misión vital en un entorno muy exigente".