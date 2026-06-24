Un adolescente de 13 años protagonizó un incidente inusual en el parque temático Disneyland, al caer desde una altura cercana a los 15 metros mientras se encontraba en la atracción acuática Tiana’s Bayou Adventure. El hecho ocurrió el pasado 21 de junio y obligó a suspender temporalmente el funcionamiento del juego mecánico.

De acuerdo con reportes de medios internacionales como el New York Post, el menor habría abandonado el vehículo durante el recorrido, lo que derivó en la caída en una de las secciones más elevadas de la atracción. Testigos señalaron que el adolescente intentó salir del tronco justo en la cima de la caída principal, lo que provocó el accidente.

Tras el impacto, trabajadores del parque brindaron asistencia inmediata y el menor fue trasladado a un centro médico cercano para una evaluación preventiva. Horas después fue dado de alta, ya que no presentaba lesiones graves ni señales de trauma que requirieran atención especializada.

Como medida preventiva, Disneyland cerró temporalmente la atracción mientras se verificaban sus condiciones operativas. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California realizó una inspección técnica el 23 de junio para determinar si existía algún riesgo para los visitantes.

Tras confirmar que la estructura cumplía con los estándares exigidos, las autoridades autorizaron la reapertura al día siguiente. El parque recordó que este tipo de atracciones no cuentan con cinturones de seguridad ni barras de sujeción individuales, por lo que las normas exigen que los visitantes permanezcan sentados durante todo el recorrido.

Tiana’s Bayou Adventure es una de las atracciones más nuevas de Disneyland, inspirada en la película La princesa y el sapo. Sustituyó a la histórica Splash Mountain y utiliza vehículos en forma de tronco que transportan a los pasajeros en fila a través de un recorrido acuático con caídas pronunciadas.