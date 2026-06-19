Delegación de Pemex y de Energía viajará a Brasil para firmar convenio con Petrobras: Sheinbaum

Una delegación de alto nivel del gobierno mexicano, conformada por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía, viajará la próxima semana a Brasil. El objetivo principal: firmar un esperado acuerdo de colaboración estratégica con la gigante petrolera brasileña Petrobras.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, destacando la importancia de estrechar lazos energéticos en la región.

“La próxima semana va un equipo de Pemex y de Energía a Brasil para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para tener una colaboración muy estrecha”, detalló la mandataria federal.

¿En qué consiste la nueva alianza entre Pemex y Petrobras?

Este pacto, que se ha estado negociando durante meses, tiene un alcance ambicioso. De acuerdo con información compartida previamente por Petrobras, el convenio no se limitará a una sola área, sino que podría abarcar:

Optimización de yacimientos actuales: Intercambio de tecnología para mejorar la producción en campos que Pemex ya opera.

Intercambio de tecnología para mejorar la producción en campos que Pemex ya opera. Exploración de nuevas zonas: Búsqueda conjunta de nuevos recursos petroleros.

Búsqueda conjunta de nuevos recursos petroleros. Diversificación del sector: Colaboración que podría extenderse más allá de la exploración y producción tradicional (E&P).

Sheinbaum descarta viajar a Brasil

Aunque inicialmente se había previsto que la jefa del Ejecutivo federal viajara a territorio brasileño para atestiguar en persona la firma de esta importante colaboración, Sheinbaum Pardo descartó realizar el viaje, delegando la responsabilidad de esta "primera firma" a sus equipos técnicos de Energía y Pemex.

"No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí, hay muchos temas y hay que estar aquí, pero sí se va a firmar (el acuerdo con Petrobras", mencionó.

El interés de Petrobras en el Golfo de México

Para Petrobras —una empresa semi-pública de propiedad mixta con capital privado extranjero— este acuerdo representa una pieza clave en su estrategia de expansión internacional. La firma brasileña lleva tiempo buscando activamente proyectos fuera de sus fronteras para reponer sus reservas de petróleo.

¿Por qué México? Petrobras ha identificado un alto potencial en el territorio mexicano, específicamente por las siguientes razones:

Aguas Ultraprofundas: La petrolera brasileña es líder mundial en tecnología de extracción en aguas ultraprofundas y considera que la porción mexicana del Golfo de México está poco desarrollada en este rubro. Expansión Regional: Este acuerdo se suma a los esfuerzos del director ejecutivo de Petrobras por consolidar su presencia en América Latina, que eventualmente podría incluir acuerdos en países como Venezuela.

Con esta firma, México y Brasil abren la puerta a una nueva era de cooperación tecnológica y energética que promete transformar el panorama de la extracción en aguas profundas en el Golfo de México.

Con información de Reuters