Walmart inicia su Fin Irresistible 2026: usará IA para las ventas

Con el inicio oficial de El Fin Irresistible (EFI) 2026, Walmart de México y Centroamérica arrancó la temporada comercial más relevante del cierre de año, apostando por el uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas avanzadas para prever la demanda, optimizar inventarios y agilizar la experiencia de compra de los consumidores.

En entrevista, Javier Andrade, vicepresidente de Compras para Walmart de México y Centroamérica, detalló que la campaña de este año se extenderá del 5 al 18 de noviembre, y que, debido a que en 2025 la cadena registró más de 76 millones de transacciones en piso de venta, más de 180 millones de visitas en comercio electrónico y fijó el 17 de noviembre como el día de mayores ventas en su historia, este año la estrategia tiene que ser mucho más agresiva:

Aprendimos del año pasado y llegamos a EFI 2026 con una estrategia mucho más fuerte enfocada en tres pilares: surtido, valor y experiencia de compra fácil. Entonces, si logramos que nuestros clientes encuentren más opciones, aprovechen mejor nuestras ofertas y disfruten una experiencia rápida, conveniente y sin fricciones en Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club, entonces podremos decir que la campaña fue un éxito”.

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Sin embargo, el entorno es complejo, pues los consumidores mantienen la cautela.

Ha sido un año retador para la industria y el mercado. Esto nos motiva a mantenernos firmes en nuestro compromiso de ofrecer a las personas el mayor valor por su dinero... Al mismo tiempo, hemos trabajado para hacer nuestro negocio más ágil y eficiente, simplificando procesos y generando una mayor estabilidad en nuestra propuesta comercial”, reconoció.

Mueve compras

El ejecutivo reconoció que están utilizando inteligencia artificial para anticiparse a lo que los consumidores buscarán para comprar este fin de año.

La tecnología y la IA también juegan un papel muy importante pues nos ayudan a anticipar patrones de demanda, mejorar la disponibilidad de productos y hacer más eficiente nuestra cadena de suministro para responder mejor a lo que los clientes están buscando”, reveló Andrade.

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En ese sentido, una de las principales apuestas de la cadena es Sparky, un asistente de compras impulsado por inteligencia artificial, que busca ayudar a las personas a comprar de una forma más ágil.

El cliente puede comenzar una conversación, describiendo lo que necesitan y recibir una guía para descubrir productos relevantes, comparar alternativas, encontrar recomendaciones personalizadas y más”, explicó.

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Andrade señaló que los consumidores ya comenzaron con las compras de fin de año.