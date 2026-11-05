Wall Street castiga acciones de IA ante riesgos para centros de datos en EU

Las acciones de empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA) y la construcción de centros de datos en Estados Unidos registraron pérdidas este jueves, luego de la contundente victoria de los demócratas en las elecciones intermedias, un resultado que elevó la preocupación de los inversionistas ante posibles restricciones regulatorias y retrasos en los proyectos de expansión tecnológica.

La reacción de los mercados refleja la incertidumbre sobre el futuro de una industria que requiere inversiones millonarias en infraestructura, energía y capacidad de procesamiento para sostener el crecimiento de la IA.

Entre las compañías más afectadas estuvieron CoreWeave y Nebius, empresas del sector conocido como neocloud, cuyas acciones retrocedieron aproximadamente 3% y 6%, respectivamente.

Los inversionistas temen que un mayor control demócrata del Congreso impulse una supervisión más estricta sobre la construcción y operación de centros de datos, especialmente por el creciente rechazo de comunidades a las nuevas instalaciones y su impacto en el consumo energético.

Centros de datos en riesgo ante posibles restricciones

La preocupación no se limita a las pérdidas bursátiles. Analistas de UBS estimaron que alrededor de 30% de las ampliaciones previstas de capacidad de los centros de datos estadounidenses para 2028 podrían verse amenazadas por posibles interrupciones o paralizaciones de obras.

Este escenario representa un riesgo para las empresas tecnológicas que dependen de la construcción acelerada de nuevas instalaciones para responder a la demanda de infraestructura destinada a la inteligencia artificial.

La incertidumbre política se suma a las dudas sobre la rentabilidad del sector, debido al elevado gasto de capital que requieren los proyectos de IA y a las interrogantes sobre el tiempo necesario para recuperar esas inversiones.

El mercado comienza a evaluar no solamente el potencial de crecimiento de esta tecnología, sino también los costos financieros y operativos que implica su expansión.

CoreWeave, Nebius y centros de datos registran pérdidas

Las caídas alcanzaron a distintos segmentos de la infraestructura tecnológica.

Además de CoreWeave y Nebius, las acciones de operadores de centros de datos como Applied Digital, Cipher Digital e IREN retrocedieron alrededor de 5%.

La presión también alcanzó a compañías de servicios públicos y fabricantes de equipos vinculados con el crecimiento de estas instalaciones.

Entre los movimientos registrados destacaron...

CoreWeave: caída aproximada de 3%.

Nebius: retroceso cercano a 6%.

Applied Digital: pérdida de alrededor de 5%.

Cipher Digital: descenso aproximado de 5%.

IREN: caída cercana a 5%.

GE Vernova: retroceso de 1.5%.

Constellation Energy: pérdida de 1%.

Estas empresas están expuestas, en distintos grados, a las inversiones necesarias para ampliar la capacidad energética y tecnológica que demanda la industria de la inteligencia artificial.

Inversionistas cuestionan la rentabilidad del negocio de IA

El retroceso bursátil también refleja un cambio en las expectativas del mercado sobre las empresas de inteligencia artificial.

Ted Parkhill, fundador y director ejecutivo de Incline Investment Management, resumió este ajuste en una frase: "El mercado está pasando de la promesa de la IA al precio de la IA".

El directivo reconoció el potencial transformador de esta tecnología, pero advirtió que las expectativas de crecimiento no garantizan que todas las compañías relacionadas con el sector tengan una valoración adecuada.

"No hay duda de que la IA va a suponer una transformación para el mundo a largo plazo. Pero eso no significa que todas las acciones relacionadas con la IA tengan actualmente un precio adecuado. Va a haber mucha agitación", señaló.

La advertencia apunta a uno de los principales desafíos de la industria: demostrar que las inversiones multimillonarias en infraestructura, chips y centros de datos producirán ingresos suficientes para justificar su costo.

Amazon y Alphabet resisten la caída de las acciones

No todas las compañías vinculadas con la inteligencia artificial siguieron la tendencia negativa.

Las acciones de Amazon y Alphabet, matriz de Google, avanzaron 1.9% y 1.6%, respectivamente.

Parte de los inversionistas considera que una eventual desaceleración en la construcción de nuevos centros de datos podría moderar el gasto de las grandes empresas tecnológicas y elevar el valor estratégico de las instalaciones que ya se encuentran operativas.

En contraste, el fabricante de procesadores Qualcomm sufrió un desplome de 9%, después de que sus ventas trimestrales de chips para teléfonos inteligentes quedaran por debajo de las estimaciones de Wall Street.

También registraron pérdidas otros fabricantes de semiconductores: Nvidia, Intel y Broadcom retrocedieron entre 3.2% y 4.9%.

El comportamiento de las acciones muestra que la incertidumbre ya no se concentra exclusivamente en los operadores de centros de datos, sino que alcanza a diferentes compañías que participan en la cadena de suministro de la inteligencia artificial.

La combinación de presión política, posibles obstáculos para nuevas construcciones y dudas sobre el retorno de las inversiones coloca a la expansión de la infraestructura de IA en Estados Unidos ante un escenario de mayor incertidumbre.