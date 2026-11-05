Sector automotriz alerta: reforma al ISR pone en riesgo a mil distribuidores de autos.

Los distribuidores de autos en México tienen una ganancia promedio de 0.38 centavos por cada 100 pesos que ingresan, por lo que la aprobación del paquete fiscal impulsado por el gobierno federal para el ejercicio 2027, que modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para limitar las deducciones a un techo de 96.6%, pone en riesgo a por lo menos mil puntos de venta.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) explicó que dicha ganancia se obtiene antes de cubrir gravámenes como el ISR y el reparto de utilidades (PTU), por lo que consideran necesario que se les permita exentar el límite a dichas deducciones.

Con la reforma, su tasa promedio de ISR sobre la utilidad fiscal pasaría de 30% a 225.4%. La situación crítica persiste para los distribuidores con el riesgo de que mil agencias y 70 mil empleos directos se pierdan”, dijo Guillermo Rosales, presidente del organismo.

Insistió en que al establecer un límite de 96.6% en las deducciones de gastos afectaría gravemente a las agencias, pudiendo obligarlas a pagar impuestos sobre utilidades no obtenidas y condenando a empresas de bajo margen de ganancia a cerrar.

Margen limitado

Explicó que por cada 100 pesos que ingresan en los negocios de distribución de vehículos, 85.05 pesos representan el costo de los automóviles, monto que se destina para pagar a las armadoras, mientras que 9.13 pesos son por gastos departamentales, es decir, el pago a talleres y vendedores, entre otros, mientras que 3.48 pesos son gastos administrativos y corporativos y 1.96 pesos representan el costo integral de financiamiento.

Guillermo Rosales insiste en que tras pagar inventario, salarios, rentas y financiamiento el resultado final es de sólo 0.38 centavos de ganancia por cada centenar facturado.

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El cálculo revela un efecto adverso: castiga más a las empresas que tienen menor margen de ganancia. Si una distribuidora reporta un margen antes de utilidad fiscal del 1% pagaría 100% de ISR sobre la utilidad obtenida y si el margen sobre ventas es de apenas 0.5%, la tasa de ISR efectiva alcanzaría un insostenible 200%. De acuerdo con la AMDA, estos márgenes tan reducidos no responden a estrategias de evasión fiscal sino a las condiciones propias del mercado”.

Aun cuando la industria automotriz es un pilar de la economía mexicana, la AMDA considera que es un sector que está siendo afectado por diferentes situaciones, pues a esta situación se suma el impacto económico que ya está dejando el pago de aranceles 232 impuesto por Estados Unidos.

Es así como el sector enfrenta una caída de 30% en su rentabilidad durante los últimos cinco años y una baja en el volumen de ventas por agencia, pues paso de 701 unidades anuales en 2016 a 566 en 2025, lo cual también se deriva de la diversificación del mercado.