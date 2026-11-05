Estaciones de servicio advierten riesgos por digitalización total

La digitalización y modernización de los medios de pago en las estaciones de servicio debe ser un proceso gradual, económicamente viable y respetuoso del derecho de los consumidores a usar efectivo, ya que imponerla como una obligación imprevista pone en riesgo la rentabilidad de las gasolineras y amenaza con fomentar el comercio informal de combustibles.

Durante la conferencia Pagos digitales en Estaciones de Servicio, expertos aseguraron que existen importantes riesgos, principalmente para los consumidores finales, como lo son los pagos ocultos de los bancos, en caso de que no se regule de manera adecuada esta migración.

Mencionaron que la modernización de los métodos de cobro coincide con los objetivos de transparencia y seguridad en las transacciones comerciales del país, pero la infraestructura actual del mercado requiere reglas claras de transición.

Víctor Hugo Arellano, director técnico de Onexpo, dijo que la obligación de procesar la totalidad de los cobros mediante plataformas electrónicas implica la adquisición de equipos, la contratación de enlaces de conectividad y la integración de sistemas informáticos, además de la absorción de comisiones bancarias por el uso de terminales en punto de venta.

Aseguró que obligar al consumidor a utilizar las instituciones bancarias podría ponerlos en riesgo de ser objeto de fraudes, por lo que es necesario que también se permitan los pagos en efectivo.

Preocupaciones

Dijo que entre las principales preocupaciones de los empresarios gasolineros se encuentran el costo de aceptar pagos digitales, la disponibilidad del dinero para continuar la operación y la convicción del consumidor para utilizar estas nuevas modalidades.

“Creemos también que la digitalización no debe imponerse, debe incentivarse. No debe ser por decreto, debe de ser por convicción. El tema es cómo incentivas a ese consumidor a que se adhiera a los pagos digitales. Nosotros creemos que tiene que haber una programación para incentivar pagos digitales con la sociedad consumidora, crear esquemas de pagos interoperables de costo cero o mínimo para el consumidor y para la situación de servicio con liquidez inmediata”.

Insistió en que son necesarias comisiones cero o una máxima regulada para gasolina y diésel, pero sobre todo prohibir comisiones ocultas bajo otros conceptos.

Para Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, el trabajo en conjunto con la banca será imprescindible para alcanzar una digitalización optima en el sector de pagos en estaciones de servicio.