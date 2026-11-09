PriceTravel Holding proyecta facturar 2 mil mdd en 2027

La agencia de viajes en línea y multicanal de origen mexicano, PriceTravel Holding, mantiene el objetivo financiero de alcanzar una facturación de 2 mil millones de dólares (mdd) hacia 2027, respaldada por un crecimiento anual proyectado en su facturación total de entre 15% y 20% para el próximo ejercicio.

Rafael Durand, director de Operaciones de la compañía, detalló que el desempeño financiero actual registra un incremento de 38% en la facturación total respecto al periodo previo. Este resultado responde a una estrategia centrada en la ampliación de la red de contratación directa, la optimización de la plataforma tecnológica y la diversificación hacia nuevos mercados internacionales.

"El dato duro de este año es 38% de crecimiento en facturación total. Eso nos va a colocar muy cerca del objetivo. Potencialmente significa que con un presupuesto que apunte a crecimientos entre 15 y 20% el próximo año, vamos a estar en esa meta que nos fijamos y que mantenemos”, dijo en entrevista con Excélsior.

Diversificación

El directivo agregó que en unos cinco años, PriceTravel estará en condiciones de duplicar el tamaño de la compañía. Mencionó que la empresa consolidó una oferta de 70 mil hoteles contratados de manera directa en su plataforma, lo que posiciona a la red como uno de los operadores con mayor inventario directo en América Latina. Esta infraestructura permite una diversificación operativa que equilibra la demanda entre los mercados emisores tradicionales y los corredores emergentes de Europa y Asia.

Por ejemplo, explicó que los mercados geográficos dentro de la estructura de la compañía experimentaron una modificación sustancial en los últimos cinco años. Mientras que México y Colombia concentraban el 85% de la operación, actualmente representan el 50% del negocio total, impulsados por el crecimiento de otras combinaciones internacionales y el desarrollo de la división minorista en Estados Unidos, canal que actualmente integra a 6 mil agentes de viajes activos.

A futuro

Durand dijo que a mediano plazo y con la intención de duplicar el tamaño de la compañía en el próximo lustro, se impulsará un estrategia que incorpora la adopción de herramientas de inteligencia artificial para la personalización de la oferta turística y el análisis predictivo de reservas, además de la evaluación continua de oportunidades de inversión y fusiones con empresas del sector en América Latina, con especial atención en el mercado brasileño. “Debemos ser capaces de duplicar ese número en los próximos cinco años, muy conectado con nuestra estrategia de contenido, plataforma y distribución", apuntó Durand.

Actualmente, el grupo integra modelos de inteligencia artificial para pasar de motores de búsqueda tradicionales a algoritmos de recomendación hiper personalizada basados en patrones de navegación. La herramienta busca optimizar la conversión comercial al ajustar tarifas, opciones de pago y productos de manera específica para cada perfil de usuario.