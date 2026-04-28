Las jacarandas en CDMX son parte del paisaje cada primavera, pero su floración también trae un reto práctico: la acumulación de flores en calles, banquetas y patios.

Saber cómo limpiar jacarandas y manejar correctamente sus residuos no solo ayuda a mantener espacios ordenados, también evita accidentes y permite aprovechar sus beneficios.

Y es que mientras los árboles pintan de violeta avenidas completas, al mismo tiempo dejan capas de flores que pueden volverse resbalosas, generar suciedad y complicar el paso peatonal. Por eso, durante esta temporada, la limpieza se vuelve clave.

¿Cómo quitar las flores de jacaranda sin arruinar tu banqueta? Cuartoscuro

Cómo limpiar jacarandas sin complicarte

Si tienes un árbol de jacaranda cerca de tu casa o en tu jardín, la recomendación es no dejar que las flores se acumulen. Durante la temporada de floración, lo ideal es barrer al menos cada dos o tres días.

Para hacerlo de forma efectiva:

Usa una escoba de jardín para recoger hojas y flores sin dañar el suelo

Evita que se humedezcan demasiado, ya que se descomponen rápido

En zonas difíciles, una manguera con presión puede ayudar a despejar rincones

La clave está en la constancia. Cuando se dejan varios días sin limpiar, las flores se compactan, generan mal olor y pueden manchar superficies.

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Qué hacer con las flores de jacaranda

Aunque muchas personas las ven como desecho, las flores de jacaranda tienen múltiples usos. De hecho, no es recomendable mezclarlas con la basura común.

Una opción es utilizarlas como composta. Al ser materia orgánica, ayudan a nutrir otras plantas y mejorar la calidad del suelo. También puedes:

Usarlas como decoración natural

Preparar confeti biodegradable

Integrarlas en proyectos de jardinería

Si no planeas reutilizarlas, puedes separarlas y entregarlas a servicios de limpieza para su manejo adecuado.

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¿Por qué pueden ser peligrosas las flores de jacarandas?

Uno de los mayores problemas de las jacarandas en CDMX es que sus flores pueden volverse resbalosas, especialmente cuando se combinan con agua. Esto ocurre con frecuencia en banquetas, ciclovías y entradas de casas.

Por eso, mantenerlas limpias no es solo una cuestión estética. También reduce riesgos para peatones, ciclistas y automovilistas.

En calles con alta concentración de árboles, el trabajo de limpieza suele recaer en brigadas urbanas, pero no siempre es suficiente. En esos casos, la participación de vecinos puede marcar la diferencia.

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Cuidados básicos del árbol de jacaranda

Además de la limpieza, el cuidado del árbol de jacaranda es importante para mantenerlo en buen estado. Aunque es una especie resistente, requiere ciertos cuidados:

Riego de dos a tres veces por semana, especialmente en árboles jóvenes

Uso de abono natural, preferentemente con sus propias hojas y flores

Poda de ramas secas o que interfieran con cables o paso peatonal

En espacios públicos, cualquier poda debe contar con autorización de autoridades locales. Esto evita daños al árbol y problemas legales.

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Otros usos de las flores de jacaranda

Más allá de lo visual, las flores de jacaranda también tienen aplicaciones en la medicina tradicional. Se les atribuyen propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antioxidantes.

Algunas personas las utilizan en infusiones o preparados para el cuidado de la piel. También se emplean en baños relajantes o en aromaterapia, gracias a su aroma suave.

Incluso han encontrado un lugar en la cocina, donde se usan para preparar bebidas o recetas artesanales.

La temporada de jacarandas en CDMX transforma la ciudad por unas semanas. Entre su impacto visual y los cuidados que requieren, se han convertido en una parte esencial del ritmo urbano cada primavera. Saber cómo manejarlas permite disfrutarlas sin que se conviertan en un problema.