El Medio Maratón del Día del Padre entrega el Premio Eduardo Castañón 2026 a Fernando Vargas "Pato Fiel

En el marco de la 44ª edición del Medio Maratón del Día del Padre patrocinado por Lesotris, Corredores del Bosque de Tlalpan (CBT) entregará el Premio Eduardo Castañón 2026 a Fernando Vargas Yáñez, mejor conocido como "Pato Fiel", en reconocimiento a una trayectoria que representa los valores de resiliencia, inclusión y superación que distinguen al atletismo mexicano.

Instituido hace más de una década, el Premio Eduardo Castañón reconoce a personas que han contribuido de manera significativa al crecimiento, fortalecimiento y prestigio del atletismo nacional. El galardón lleva el nombre de uno de los principales impulsores de las carreras dentro del Bosque de Tlalpan y figura fundamental en el nacimiento del Medio Maratón del Día del Padre.

La historia de "Pato Fiel" es ejemplo de perseverancia y amor por el deporte. Considerado una joven promesa del atletismo mexicano, su vida cambió en 1992 tras perder una pierna en un accidente de tránsito. Lejos de abandonar las pistas, encontró en las carreras una nueva forma de reconstruirse y demostrar que la voluntad puede superar cualquier obstáculo.

Desde entonces ha participado en numerosas carreras, medios maratones y maratones, convirtiéndose en una inspiración para miles de corredores y recordando que el atletismo no solo se mide en tiempos y resultados, sino también en la capacidad de seguir adelante frente a la adversidad.

Como parte de esta visión incluyente, CBT otorgará además una mención especial a la asociación Mis Amigos con Discapacidad Andrés Elek A.C., encabezada por Andrés Elek Hansberg, deportista, autor y activista comprometido con la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

"Todos corremos distinto, pero todos podemos avanzar hacia una misma meta".

La presentación oficial de esta edición contará también con la participación de destacados representantes del atletismo nacional, entre ellos los corredores élite Benjamín Paredes y Nath Priego, así como el olímpico Juan Luis Barrios. Junto con Fernando Vargas "Pato Fiel" y Maca, creadora de Maca Team, representan la diversidad de historias, experiencias y trayectorias que enriquecen la comunidad corredora.

A lo largo de 44 años, el Medio Maratón del Día del Padre se ha consolidado como una de las competencias más emblemáticas de México, reuniendo tradición, comunidad, esfuerzo y pasión por el atletismo. En esta edición, la carrera refrenda su compromiso con la inclusión y con la construcción de una comunidad deportiva cada vez más abierta, humana y participativa.

El evento reunirá a atletas élite, olímpicos, corredores recreativos y atletas con discapacidad, reflejando una visión del running que va más allá de la competencia y que encuentra en el deporte una herramienta para inspirar, unir y transformar vidas. "Nos vemos en la meta".