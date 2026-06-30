Globalia Rumbo, agencia de viajes en Monterrey: datos, cifras y estadísticas de turismo en 2026

Durante el primer trimestre de 2026, el país registró la llegada de 26.22 millones de viajeros internacionales, un crecimiento de 10.2 % respecto al mismo periodo de 2025, según informó la Secretaría de Turismo (Sectur). De ese total, 12,66 millones pernoctaron en territorio nacional, un avance de 6,7 % en el mismo lapso, con un ingreso que superó los 10.287 millones de dólares. Solo en marzo, el país alcanzó cifras récord no vistas desde 2010.

Ese auge no se limita a la llegada de extranjeros. Los mexicanos también están saliendo a conocer el mundo, una tendencia que confirma Globalia Rumbo , agencia de viajes con base en Monterrey y registrada ante la SECTUR: el 45 % de las solicitudes recibidas por la agencia corresponde a viajes internacionales.

Lo que revelan las cifras

De acuerdo con datos propios de Globalia Rumbo correspondientes a la temporada actual, Cancún, Europa y Japón son los destinos más consultados por sus clientes. Las parejas representan el 38 % de las reservas, los viajes de 5 a 7 días son el formato más solicitado, y 6 de cada 10 clientes piden facilidades de pago, un dato que para la agencia confirma que viajar sigue siendo una prioridad, incluso cuando exige planeación financiera.

"Hoy hay viajeros más informados. Llegan con una idea clara del destino, pero buscan ayuda para optimizar el presupuesto, los tiempos y la logística. La asesoría personalizada se ha vuelto clave para evitar errores al reservar", señaló Katherine Trejo, directora de Globalia Rumbo.

Este comportamiento coincide con una tendencia que se observa a nivel global: el 44 % de los consumidores en el mundo tiene previsto gastar más en viajes y actividades este año en comparación con años anteriores, y el 80 % de los viajeros prefiere planificar sus vacaciones íntegramente por internet, lo que refuerza el papel de las agencias especializadas en simplificar decisiones cada vez más informadas pero también más complejas.

Viajar con propósito, viajar con respaldo

Para Globalia Rumbo, estas cifras confirman un cambio de fondo en la manera de viajar: los clientes ya no eligen un destino para después pensar qué hacer ahí, sino que parten de la experiencia que quieren vivir y buscan que el itinerario se adapte a su ritmo, presupuesto y estilo, sea en familia, en pareja o en solitario.

Bajo la dirección de Katherine Trejo, ingeniera mexicana y viajera de tiempo completo, Globalia Rumbo se ha posicionado como partner oficial de MegaTravel y agencia certificada por Disney, lo que le da acceso a tarifas negociadas, beneficios exclusivos y políticas claras de cambios y reembolsos, un respaldo que cobra especial relevancia en temporada alta.

El verano como oportunidad

Europa, Asia, el Caribe y los destinos de todo incluido concentran la mayor demanda entre los viajeros mexicanos que acuden a la agencia. El equipo de Globalia Rumbo acompaña el proceso completo (desde la cotización hasta el regreso) con soporte 24/7 y atención personalizada en cada etapa, bajo la premisa de que viajar debe sentirse emocionante desde el primer mensaje, no solo al llegar al destino.