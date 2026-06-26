"Aegyo sal", la técnica coreana infalible que rejuvenece tu mirada

Una mirada dulce y descansada es el reflejo definitivo de la vitalidad. En el universo de la belleza, el aegyo sal destaca como la técnica coreana infalible para una mirada joven, capaz de iluminar el rostro por completo.

Esta tendencia asiática resalta de forma estratégica el volumen inferior de los ojos, simulando un gesto de eterna sonrisa.

Aegyo sal, la técnica coreana infalible para una mirada joven Canva

¿Qué es el "aegyo sal" y por qué rejuvenece tu rostro?

El aegyo sal se traduce literalmente del coreano como "grasa encantadora" o "grasa sonriente".

A diferencia de las ojeras hundidas, esta técnica enfatiza la pequeña acumulación de tejido debajo de las pestañas inferiores.

Este volumen se asocia directamente con la juventud y con la expresión natural que se forma en los ojos cuando sonreímos sinceramente.

Al realzar esta zona, los ojos lucen visualmente más grandes, redondos y con una frescura que quita años de encima.

Aegyo sal, la técnica coreana infalible para una mirada joven Canva

Diferencias críticas entre el volumen "aegyo sal" y las ojeras

Es fundamental no confundir este efecto luminoso con las bolsas cansadas que se forman por falta de sueño o estrés.

Las ojeras tradicionales son oscuras, se extienden hacia abajo y dan un aspecto fatigado a las facciones.

Por el contrario, el aegyo sal se sitúa justo en el párpado inferior y se ilumina para proyectar luz.

Paso a paso: Cómo hacer el maquillaje coreano de ojos

Lograr este codiciado efecto visual en casa es sumamente sencillo si sigues la técnica de iluminación y sombreado adecuada.

Paso 1: Sonreír frente al espejo. Para empezar, sonríe de forma pronunciada para identificar el pliegue natural que se forma bajo tus ojos.

Para empezar, sonríe de forma pronunciada para identificar el pliegue natural que se forma bajo tus ojos. Paso 2: Crear la sombra de profundidad. Utiliza un delineador sutil o sombra marrón claro mate para trazar una línea muy delgada justo debajo del volumen.

Utiliza un delineador sutil o sombra marrón claro mate para trazar una línea muy delgada justo debajo del volumen. Paso 3: Iluminar el volumen central. Aplica una sombra clara con un toque de brillo o un corrector luminoso en el espacio entre la pestaña y la sombra.

Aplica una sombra clara con un toque de brillo o un corrector luminoso en el espacio entre la pestaña y la sombra. Paso 4: Difuminar a la perfección. Usa una brocha pequeña o la yema de tus dedos para suavizar los bordes y lograr un acabado realista.

Aegyo sal, la técnica coreana infalible para una mirada joven Canva

Productos recomendados para definir tu mirada coreana

Para que el diseño se mantenga intacto, la selección de tus cosméticos de uso diario debe ser la correcta.

Delineadores de precisión : Paletas o lápices en tonos café neutro o beige ceniza para crear sombras suaves.

: Paletas o lápices en tonos café neutro o beige ceniza para crear sombras suaves. Iluminadores en barra : Sombras en crema con destellos dorados o champán que facilitan una aplicación directa.

: Sombras en crema con destellos dorados o champán que facilitan una aplicación directa. Correctores líquidos: Productos de alta cobertura pero textura ligera para no saturar las líneas finas de expresión.

Alternativas estéticas: Del maquillaje a los tratamientos fijos

Aunque el maquillaje es la vía más rápida y segura, existen tratamientos a largo plazo en la medicina estética actual.

Algunas personas en Asia optan por la infiltración controlada de ácido hialurónico para dar ese volumen de forma permanente.

Asimismo, el mercado de la cosmética coreana ha desarrollado parches y cremas específicas para tensar e hidratar esta zona.

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Consejos de cuidado para proteger la delicada zona de los ojos

La piel que rodea tus ojos es la más delgada del cuerpo y requiere un trato sumamente suave al desmaquillarte.

Evita frotar con fuerza al retirar el maquillaje con brillo; prefiere limpiadores de base oleosa que disuelvan el producto.

Mantén la zona profundamente hidratada con geles o contornos de ojos ligeros antes de aplicar cualquier cosmético.

La belleza coreana nos enseña que pequeños detalles en la rutina de cuidado pueden transformar por completo la expresión de nuestro rostro. Experimenta con esta técnica de iluminación, adapta los tonos a tu color de piel y disfruta de una apariencia llena de luz, juventud y energía positiva. Tu mirada es tu carta de presentación más auténtica.